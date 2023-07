Aníbal Pachano le dio un emotivo consejo a Wanda Nara para tratarse la leucemia

La cotidianidad viró radicalmente, con un vuelco tajante que la posiciona frente un escenario de extrema complejidad. Wanda Nara padece la incertidumbre de descubrir con claridad la enfermedad que se le despertó, que algunas voces consideran que se trataría de una leucemia.

Este panorama adverso de la famosa ha generado una ola de reacciones de la industria del espectáculo, como la que ejecutó Anibal Pachano, un hombre que conoce del duro proceso de combatir un padecimiento grave como el cáncer, del que resultó airoso.

El célebre coreógrafo decidió hablarle directamente a Wanda, compartir su experiencia y sobre todo esgrimirle un sabio consejo sobre cómo pararse ante este obstáculo. De ese modo, el padre de Sofía Pachano le transmitió unas palabras en Socios del espectáculo.

En esa visita al piso del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Anibal miró a la cámara y con su discurso siempre efusivo manifestó: “Sos una mina grande, tenés hijos, no escupas al cielo, hacete cargo. Si yo me hago cargo de por qué llegué al cáncer, voy a entender el proceso de resiliencia”.

Respecto a las herramientas que encontró para caminar por esa adversidad de salud, Pachano añadió con claridad: “El cáncer fue un dolor tremendo para mí. Pero aprendí a hacerme cargo de la enfermedad y hacer un proceso de resiliencia”.

Wanda Nara admitió que los estudios detectaron una enfermedad.

Así también, el famoso le dedicó una crítica a Jorge Lanata por informar que Wanda tiene una leucemia y disparó: “La gente es ignorante emocional: eso es no tener empatía, no entender al otr. Me hago cargo. Ahora, eso no significa que vos podés decir lo que quieras”.

Para culminar, el ex jurado del Bailando por un sueño le volvió a enviar energías positivas a Nara: “Ojalá que ella no tenga nada, le mando un beso grande, pero si tuviera: recomiendo que toda la familia se siente y pueda hacer una resiliencia de qué es lo que pasa, por qué pasa. Todos juntos”.