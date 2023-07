La frontal respuesta de Jorge Lanata cuando le preguntaron si se arrepiente de lo que dijo sobre la salud de Wanda Nara

Invitado al programa El diario de Mariana (El Trece), Jorge Lanata se refirió a la polémica desatada luego de que revelara el presunto diagnóstico de salud de Wanda Nara. Lejos de retractarse, el periodista explicó por qué dio tal información y no por qué no piens retroceder sobre sus pasos.

En diálogo con Mariana Fabbiani, Jorge Lanata sostuvo que al referirse al cuadro de salud lo único que hizo fue "ponerle nombre a algo sobre lo que todos estaban hablando". A su vez, argumentó que lo dijo por que es periodista, y cuando la conductora preguntó sobre los límites en dar una noticia, el comunicador reconoció que en parte hubo un enojo frente a la corrección política del periodismo de espectáculos por hablar sobre el tema, aunque sin terminar de revelar concretamente el asunto.

Además, tras el revuelo por anticipar el supuesto diagnóstico de Wanda Nara, Jorge Lanata aclaró que no exite una prohibición legal de hablar sobre la salud de otras personas, a excepción del HIV. “Hay confidencialidad médico-paciente. Son dos cosas distintas. Yo en este caso no soy médico, ni paciente. Soy periodista", remarcó.

Por otro lado, sobre el hecho de que los hijos de Wanda Nara se hayan enterado de detalles de la salud de su madre por los dichos de Jorge Lanata, el periodista argumentó categórico: "Wanda habla como si sus hijos vivieran en un termo en el cual no veían ni escuchaban nada. Esto llevaba varios días, y todo el periodismo lo estaba diciendo. Yo realmente no creo que sus hijos no le hayan pregunntado antes".

Además, Lanata remarcó que dio la noticia sobre Nara sin la urgencia de ir por el rating, ya que su programa radial es el más escuchado desde hace más de una década.

En tanto que cuando Mariana Fabbiani sugirió que en el fondo y por más de que no lo admita, Jorge Lanata sabe que se en un punto se excedió en lo que dijo sobre Wanda Nara, el invitado respondió contundente: "Yo soy periodista porque necesita saber qué cosas son ciertas".

Finalmente, el periodista explicó: "Yo no quise con esto provocarle el dolor a nadie. A mí la enfermedad de Wanda me conmueve, como me conmueve cualquier enfermedad. Yo conozco la enfermedad desde cerca".