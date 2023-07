La denuncia de Pedro Alfonso contra Paula Chaves sobre su comportamiento

Como todos los domingos, La peña de Morfi siempre deja algo de qué hablar, ya sea por la calidad de sus invitados o por algunas perlitas que suceden a lo largo del programa y rápidamente tienen su réplica en redes sociales. Esta vez, estuvieron como invitados Paula Chaves y Pedro Alfonso, quien lanzó un hilarante comentario respecto al inicio de su relación con la icónica conductora de la televisión argentina.

Con la conducción de Georgina Barbarrosa, la pareja que inició frente a miles de televidentes rememoró sus primeros momentos que pasaron juntos y el actor contó cómo se llevó una sorpresa cuando la Paula fue a su casa de soltero allá por el 2010, cuando ambos trabajaban en el Bailando por un sueño.

En medio de la charla, el productor recordó que la modelo fue a hablar con él sobre sus sentimientos, pero se asombró por el accionar de Paula. “Cuando vino a mi departamento se empezó a sacar cosas. Eso fue impactante para mí”, comentó, muy divertido.

Sucede que, como toda mujer coqueta, Paula empezó su ritual y comenzó a sacarse el montón de elementos de belleza que emplea a la hora de trabajar. “Se sacó una extensión de pelo, las uñas. Le dije ‘¿qué más se va a sacar?’. ¡Se sacó las pestañas!”, aseguró.

Mientras, Paula se tentó y no aguantó la risa al recordar la anécdota de ese encuentro en la casa de Pedro. Tentada a más no poder, contó cómo fue la situación desde su lado. “¡Venía de bailar!”, explicó la animadora en referencia al nivel de producción que había en su look.

“En el Bailando nos ponían todo eso. Extensiones, pestañas postizas. En un momento me dijo si me iba a sacar un brazo”, reveló Paula despertando la risa entre todo el staff de La Peña de Morfi, uno de los programas con mejor rating del domingo.

Luego, la modelo contó cómo vivieron su primera cita junto a Pedro. “Fue en el departamento del Chato Prada, yo le pedí a Juana Repetto que me acompañe y ahí nos fuimos a tomar algo todos”, comentó la presentadora, a lo que el productor agregó que sus salidas siempre fueron multitudinarias.

Cabe recordar que la pareja se conoció hace más de diez años en el programa Bailando, conducido por Marcelo Tinelli. Su amor nació frente a las cámaras y se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo nacional. En octubre, cumplirán 8 años de casados y, aunque tuvieron algunos percances en el medio, crearon una familia estable y amorosa.