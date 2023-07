El palito de Paula Chaves contra Zaira Nara por su reconciliación con Facundo Pieres

Zaira Nara y Paula Chaves supieron ser grandes amigas, pero un hombre las terminó separando. Se trata de Facundo Pieres, ex novio de la conductora y actual de la hermana de Wanda.



Desde que se conoció el romance entre la modelo y el polista, Paula Chaves decidió alejarse automáticamente de su ahora ex amiga. Incluso, ambas, consultadas por su relación rota, llegaron a decir que no hay vuelta atrás. O, al menos, no hay intenciones de repararla.



En una visita a LAM, Paula Chaves se refirió a Zaira Nara y a su amistad irreparable. Cuando el conductor del programa, Ángel de Brito, le preguntó cómo es cuando se enoja con familiares o amigos, respondió de forma contundente.



“No soy de enojarme mucho. Pero soy muy tajante y pasional”, respondió Paula Chaves, teniendo muy en claro que la pregunta iba dirigida a su enojo con Zaira Nara. “Si me canso, me canso. Soy muy justiciera”, agregó luego.



Pero eso no fue todo, ya que continuó con sus indirectas contundentes contra Zaira Nara. “Soy muy fiel con mis amistades”, aseguró la conductora, sin dejar lugar para las dudas de que se refería a la hermana de Wanda Nara.



“No tengo ganas de bancarme cosas que antes sí”, comentó Paula Chaves en la entrevista con Ángel de Brito en el piso de LAM. Allí, el conductor continuó escarbando y le preguntó si hoy sigue teniendo amigas famosas. Allí, mencionó a Mery del Cerro.

Paula Chaves y Zaira Nara.



Sucede que son varias las decepciones que tuvo Paula Chaves con respecto a las amistades en el último tiempo. Sin ir más lejos, se refirió a su vínculo con Gimena Accardi, aunque sin dar demasiados detalles.



“Todas las amistades son distintas. Y todas las amistades van cambiando con el tiempo”, remarcó una contundente Paula Chaves, quien, al parecer, no es de perdonar muy fácil cuando la decepcionan.