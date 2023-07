El impactante contacto de Paula Chaves con su abuela desde el más allá

Cuando se pierde a un ser querido, muchos desean volver a tener alguna especie de contacto con ellos, para asegurarse de que están cerca. Eso fue lo que le pasó a Paula Chaves, que contó cómo fue la señal que recibió de su abuela.



Edith, la abuela de la conductora, falleció en enero del 2022. Al día de hoy, ella la recuerda con mucho cariño y, desde su partida, profundizó su camino espiritual, que, según contó, le sirve y mucho para conectarse con ella.



En una entrevista reciente con el programa Agarrate Catalina, por La Once Diez, Paula Chaves contó cómo fue el increíble contacto que tuvo con su amada abuela durante una temporada de teatro en Carlos Paz.

Paula Chaves habló del contacto que tuvo con su abuela desde el más allá.



“Mi abuela siempre me decía que le pidiera lo que sea, que me lo va a cumplir. La otra vez en Carlos Paz, me puse debajo de un árbol y le hablé y, al poco tiempo, se me posó una mariposa amarilla y negra, que no se iba. Nos sobrevolaba”, contó Paula Chaves.



No obstante, la increíble conexión no terminó allí, sino que continuó a la noche durante la función que comparte con su marido y padre de sus hijos, Peter Alfonso, quien también fue protagonista del impactante momento.

Paula Chaves. Foto: captura de TV.



“A la noche en el teatro, en el público, Pedro siempre elige a una persona para subir al escenario. Esa noche subió a una señora que se llamaba Edith. Me sentí protegida y le pedí que me diera una señal”, agregó la conductora.



Este suceso increíble sensibilizó a Paula Chaves al punto de que también tuvo palabras muy elogias y amorosas tanto con Peter Alfons. “Nos entendemos mucho. Sabemos lo que al otro le hace bien. Somos como novios y la pasamos muy bien”, sostuvo.