Revelan a qué persona mandó Jorge Rial a cortarle la llamada con Morena Rial

Se pudrió todo. Acaba de estallar una guerra mediática, una explosiva maniobra que augura una extensión interminable. Morena Rial prendió el ventilador y salió a defenestrar a su padre Jorge Rial, con una variedad gigante de revelaciones picantes e íntimas.

Esta semana, la joven salió en una infinidad de medios, con visitas a estudios y notas en la vía pública, para lanzar munición pesada contra el creador de Intrusos. Así, la influencer contó todo tipo de secretos de familia y ratificó que lo considera una mala persona.

En ese raid, Morena incluso exteriorizó que su padre la responsabilizó del infarto que sufrió en Colombia, como que la signó como la causante de sus problemas de salud. Una acusación muy pesada para una hija, que no dudó en exclamar su verdad.

Respecto a esa situación, Rial contó en LAM, el ciclo de Ángel de Brito, el diálogo que mantuvo con el periodista: “Dice que por culpa mía le pasan esas cosas. ¿Culpa mía por qué? Andá a hacerte chequeos. ¿Qué culpa tengo yo de que se le cierre la arteria del corazón?”.

Indignada, totalmente movilizada por sentimientos de todo tipo, mayormente negativos, More sacó a la luz las decisiones de Jorge tras la operación de urgencia en Bogotá y que afectaron su cotidianidad. “Me hizo volverme de Córdoba y se lo cumplí para que se quedara tranquilo. Perfecto”, aseguró.

Asimismo, sobre esas charlas en las que el creador de Intrusos le “ordenó” dejar su día a día en la provincia mediterránea, Morena exclamó: “Me cortó el alquiler”. Y así reveló la persona que mandó el conductor a finalizar una llamada: “Me cortó la mucama”.

More Rial le declaró la guerra a Jorge.

Furiosa, la mediática continuó con su descargó contra su padre y bramó: “Pero a mí no me va a manejar con la plata. Me voy a volver a vivir a Córdoba y si le tiene que agarrar otro infarto porque yo estoy allá que le agarre. Es un problema de él no mío”.

Así como ratificó que le produce una enorme indignación la determinación de quitarle ayuda económica para su sustento y el de su hijo Francesco. “Yo le hice caso, me volví y ahora me cortó todo”, exteriorizó la joven Rial en esta guerra que inició en el plano público.