Morena Rial interpeló en vivo a Nazarena Vélez y desarmó a la panelista

Un tenso momento se vivió este martes en LAM (América) cuando Morena Rial sugirió que Nazarena Vélez tuvo un romance con Jorge Rial. Además, la joven le recriminó a la panelista que haya dicho que intentó suicidarse, cuando solamente aseguró que intentó "llamar la atención".

Ante la pregunta de Jorge Rial sobre si realmente salió con el padre de Morena Rial, Nazarena Vélez se sinceró: "No, no salí nunca con Rial. No tuvimos una relación ni sexo. Todos sospechaban, pero no. Él estuvo muy al lado mío cuando pasó lo de Fabián (Rodríguez). Viajó conmigo a Uruguay, a Rosario... nos encontrábamos y nos veíamos. Él quería estar cerca mío porque sabía que la estaba pasando muy mal".

Nazarena Vélez respondió filosos planteos de Morena Rial. Foto: Captura TV.

Luego Nazarena Vélez explicó sobre su vínculo con Jorge Rial: "Compartíamos abogado y él sabía muchas cosas internas de cómo la estaba pasando, especialmente económicamente, entonces se acercó muchísimo. Igual, yo soy una dama. No pasó nunca nada con él, pero si en algún momento con él o con otra persona, tenía un garche, no lo contaría. Hoy me volvieron loca, pero no tengo nada para contar. Si me lo gar..., no lo voy a contar".

En otro momento de la entrevista a Morena Rial, la joven interpeló a Nazarena Vélez por haber comentado que la joven tuvo un intento de suicidio hace unos años. "Lo vi y me dolió una banda, en el corazón, porque tampoco me quise suicidar. Fue un llamado de atención, no fue un intento de suicidio. Fue por un problema con el pelo... este (en alusión a Jorge Rial)", confesó la joven.

Al borde de qubrarse, Nazarena Vélez le pidió disculpas a Morena Rial remarcando: "Perdóname. Yo había entendido que fue así. En ese momento nos separamos con Morena, porque esos llamados de atención, no porque me vuelvo loca, le pasaba algo a la nena, me siento responsable".