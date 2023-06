Apareció la madre biológica de Morena Rial con un categórico mensaje para la joven

Mientras Morena Rial sostiene un nuevo distanciamiento de su padre, Jorge Rial, ahora se sumó la aparición de la madre biológica de la joven, quien le envió un categórico mensaje a través de una panelista de A la Tarde (América).

Luego de que Morena Rial accediera en vivo a conocer el detalle de lo que dijo su mamá biológica, la panelista Cora Debarbieri anticipó: "La producción se pudo comunicar, nosotros decidimos ponerle María, porque ella pidió por favor preservar su identidad, tiene 45 años, vive en Tucumán y contó cómo surgió el tema de la adopción".

Luego, la panelista siguió sobre la historia de la madre biológica de Morena Rial: "Ella a los 21 años tenía dos hijos, un nene y una nena, producto de una pareja que tuvo con otro hombre. En ese momento, ella empieza una relación con el papá biológico de Morena, queda embarazada, y ella quiere seguir adelante con ese embarazo, pero en el medio aparecen terceras personas que le llenan la cabeza al papá biológico de Morena, lo hacen dudar de su paternidad, le empiezan a decir que ese bebé no era de él, y él le dice que no quería continuar con el embarazo".

En tanto que sobre cómo llega Morena Rial a la vida Silvia D'Auro y Jorge Rial, Cora Debarbieri detalló: "Ella decide continuar con el embarazo y llega a Silvia D'Auro y Jorge Rial por unos amigos albañiles que estaban trabajando en la casa de Silvia D'Auro, y cuando se enteran de la situación que estaba pasando esta señora, no sé de qué forma llega a Silvia, y ella le propone contactarse y le explica que querían formar una familia y adoptar hijos".

Finalmente, la periodista aclaró que el proceso se dio dentro de un marco legal y contó: "Silvia se contacta con los amigos en común y arreglan que la señora vaya a terminar el último tramo de su embarazo en la casa de Victoria, la mamá de Jorge Rial, ella continúa el embarazo allí y Morena es adoptada legalmente. Después de un tiempo, esta señora, se hace cargo de una sobrina y decidió que esa sobrina forme parte de su familia".

Mientras seguía las instancias del relato de la panelista, Morena Rial disparó sobre su madre biológica: "Ella se emborrachaba y me mandaba audios pidiéndome perdón y yo la bloqueaba. Yo no la siento nada parte mío, le doy gracias que me dio a luz, pero no me copó nada que dé en adopción a una persona y adoptes a otra".

Morena Rial disparó contra su madre biológica en A la Tarde. Foto: Captura TV.

Finalmente, la periodista dio a conocer el categórico mensaje que envió la mujer en cuestión. "Ya me va a perdonar, se que es muy rencorosa, pero se le va a pasar. Deseo conocerla, pero si ella no quiere, la entenderé", expresó la madre biológica de Morena Rial.