Qué dijo Jey Mammón tras la nominación a los Martín Fierro

Jey Mammón volvió a aparecer en los medios tras una publicación en sus redes, luego de la nominación de "La Peña del Morfi" para los Premios Martín Fierro. El conductor, que bajó considerablemente su nivel de exposición, se deshizo en elogios para sus compañeros y la producción.

El ex presentador está en plena reconstruccion de su vida y, principalmente, de su imagen pública tras la denuncia por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, que decantó en la salida abrupta de quien oficiara de reemplazante de Gerardo Rozín en el ciclo de Telefe.

Luego de haber viajado a España, más precisamente a Madrid para escaparse de todo el ruido mediático, el artista está volviendo de a poco a las apariciones públicas, aunque todavía no hay confirmaciones sobre propuestas que lo lleven nuevamente a la televisión.

En esta oportunidad, el humorista utilizó su perfil de Instagram para expresarse sobre la confirmación de la nominación de los premios más importantes de la industria. "Muchas gracias APTRA por la nominación, felicitaciones a todo el equipo de La Peña de Morfi y agradecerles por haberme permitido vivir momentos tan hermosos como estos", posteó.

A pesar de las controversias tras las acusaciones y una causa que finalmente proscribió, se replicaron varios comentarios de apoyo para el conductor en las redes: "El primer conductor fue un grande,Gerardo, después llegaste vos y lo diste todo.Ni Cirio le dio ese toque especial"; "Volvé Jey, nunca te tendrías que haber ido".

Por otra parte, se hicieron fuertes las versiones de que Jey Mammón tendría ofertas formales para trasladar su talento a los escenarios teatrales, aunque su respuesta habría sido negativa, como confirmaron desde el programa Gossip de Net TV.

La conductora, Pilar Smith exteriorizó la primicia: "Hablé con Jey Mammón, me dijo que no está para pensar en la vuelta a la televisión o el teatro (...) Sí me dijo que fue un mimo enorme haber ido a ver a Baby Etchecopar y asegura que le hizo muy bien el cariño de la gente".

A pesar de la gravedad del capítulo más difícil de su vida, Jey Mammón de a poco vuelve a formar parte del mundo del espectáculo, aunque su retorno definitivo deberá esperar.