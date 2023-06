La razón de Gladys Florimonte para apoyar a Jey Mammón durante el escándalo

Jey Mammón atravesó por momentos difíciles en los últimos meses. Muchos le soltaron la mano por las acusaciones de abuso a un menor de edad. Sin embargo, aún tiene aliados, siendo una de ellas Gladys Florimonte. La humorista habló con Socios del Espectáculo y explicó sus motivos para tenderle la mano a su amigo.

El pasado domingo 18 de junio, el conductor tuvo su primera salida pública y provocó reacción en las personas que estaban cerca de él. Varios intentaban sacarle fotos, ya que podía ser un suceso importante para la farándula. Otros lo apoyaron y coreaban su nombre para regresar a la TV.

Jey Mammón en su primera salida pública tras el escándalo.

Cabe recordar que desde que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto, fue apartado de Telefe y todos los proyectos que estaba llevando a cabo. Pero siempre existió un grupo reducido que abogaba por su inocencia o que descreian la versión del denunciante sobre un supuesto abuso carnal.

Vale aclarar que las acusaciones no son infundadas. En su momento, Lucas se presentó en la Justicia e hizo el procedimiento correspondiente. Llevó pruebas y testigos, pero para su mala suerte, se demoró mucho en hablar y dictaminaron que la causa prescribió.

Ante el veredicto oficial, Gladys salió en defensa de su amigo: "Hablé por Whatsapp con el, no la paso para nada bien, la verdad es que estuvo re mal. Yo le escribía para saber cómo estaba y le decís que ya se iba a saber la verdad y no lo voy a ocultar. Yo lo conozco a él, muy bien, y se que es muy buena gente".

Gladys Florimonte criticó a aquellos que le soltaron la mano a Jey Mammón.

"La está pasando muy mal, ahora se puso fuerte y quiere hacer cosas. Yo lo conocí cuando fuimos al casamiento de Dalma Maradona. El siempre bromeaba con las personas que le gustaban, yo lo conozco como es el. Yo lo aprecio muchísimo y me da lastima que este pasando esto, yo no puedo estar ni saber lo que pasó en la cama de el, pero yo lo acompañé", sumó.

Llegando al final de la nota con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la comediante dijo: “Lo acompañé porque los amigos no pueden desaparecer. Cuando sos amigos, me callo la boca y no digo nada. Capaz lo tuvieron que decir porque estaban en el programa y tenían que salir a decirlo”.