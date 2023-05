Que dijo Lucas Benvenuto tras la explosiva nota de Jey Mammón

Las últimas declaraciones de Jey Mammón en relación a la denuncia por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto volvieron a concentrar las miradas sobre el caso que conmocionó al medio televisivo. El exconductor de la Peña de Morfi, ciclo del cual fue desvinculado, aseguró que se siente “muerto en vida” y, más allá de sentir pena, el joven afectado decidió reaparecer públicamente y, de alguna manera, responder.

A través de perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de 150 mil seguidores, Lucas hizo pública su nueva vida en Ushuaia y hasta se mostró a sí mismo disfrutando del clima, la montaña y del estar finalmente alejado del ojo insidioso de los medios.

En sus historias, el joven compartió un bello paisaje de la ciudad del sur de la provincia de Tierra del Fuego y acompañó la imagen con un tema musical: eligió “Todo el día así”, de Koino Yokan. “Es así como quiero vivir sin pensar, para mí las palabras que vienen y van son del viento. Vuela”, expresa el fragmento seleccionado.

Por otro lado, Lucas compartió en su feed un clip en el que demuestra sus habilidades de patinaje, en una pista de hielo. “Volví a sentir lo mismo que hace unos años. Cuánto me alegra haber respetado la decisión de no hablar más de todo aquello que alguna vez me hizo mal, y seguir”, escribió para acompañar el video.

Luego, concluyó con un mensaje potente que deja poco lugar para las dudas: “¿Ves? Yo puedo”, escribió en algo que parece concretamente dirigido hacia Jey Mammón. “PD: Gracias por todos esos comentarios de amor y buena energía que me mandan todos los días. Creo que me motivaron bastante a todo esto y más”, agregó para finalizar.

Por otra parte, Jey Mammón sigue negando las acusaciones y adelantó que, junto a sus abogados, prepara una demanda civil millonaria. La intención del músico es llevar a Yanina Latorre, Flor de la V, Ángel de Brito y Karina Mazzocco ante la justicia, buscando una compensación económica y asegurando que su objetivo no es el dinero, sino “revelar la verdad”.

En diálogo con Infobae, Mammón aseguró no estar enojado y se refirió a la angustia que incluso lo obligó a viajar a España: “Si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando”, expresó. “Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto, es como estar muerto en vida”, lanzó el exconductor de la Peña de Morfi.

“Aun con el amor que te demuestra la gente, aun con ese valor llave que es infinito, que es hermoso, sentís que te están velando. ¿Sabes? La sensación es esa, es que estás muerto. Esa es la sensación. Si vos me preguntas cómo me siento yo hoy, muerto en vida”, finalizó el hombre, mientras reconoció que todavía vive en una incertidumbre sobre su futuro laboral.