La reacción de Lucas Benvenuto a la posibilidad de sumarse al Bailando por un sueño

En los últimos días, empezó a sonar la versión de que Lucas Benvenuto habría recibido una invitación para sumarse al Bailando por un sueño (América), y ahora el joven compartió un descargo respecto del presunto ofrecimiento para participar en el programa de Marcelo Tinelli, dejando muy en claro su postura.

Instalado en Ushuaia desde hace unos años, Lucas Benvenuto saltó a los titulares de todos los portales y programas de televisión tras la denuncia pública que uso contra Jey Mammon, a quien también denunció en la Justicia en 2020.

Lejos de perseguir algún sueño de estrellato, Benvenuto aclaró en más de una oportunidad que hablar de los casos de abuso sexual que sufrió tiene que ver con una necesidad de sanar, y de que otros no pasen por el mismo calvario.

Tras las primeras entrevistas que dio el joven de 30 años en televisión, circuló el rumor de que habría sido llamado para ser parte del Bailando por un sueño. El clásico programa de Marcelo Tinelli desembarcará nuevamente en la pantalla chica en la pantalla de canal América, y la producción está armando la lista de participantes que concursarán en la pista.

Desde sus historias de Instagram, Lucas Benvenuto aclaró de manera categórica con respecto a los trascendidos que lo vinculan con el ciclo Marcelo Tinelli: “No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Ushuaia. Tengo proyectos personales. No voy a ir a ningún Bailando por un sueño”.

El descargo de Lucas Benvenuto tras la versión de que se sumaría al Bailando por un sueño. Foto: Instagram: @lucasbenvenuto.

Luego, sobre la supuesta oferta para integrarse al Bailando por un sueño, el patinador remarcó: “Ya saben, no aceptaría ninguna propuesta. Ahora, me gustaría decirles algo. ¿Qué tendría de malo que reciba una propuesta?, ¿Qué tendría de malo que acepte? Nuevamente, se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad. No podés tener familia, no podés sonreír, no podés tener pareja, no podés irte de viaje, no podés ser feliz".

Finalmente, Lucas Benvenuto enfatizó: "Basta de pensar que, por haber pasado por lo que pasamos nos tenemos que privar de todas las cosas hermosas que tiene la vida, como ser feliz, por ejemplo. ¡Me lo merezco, al igual que vos!”.