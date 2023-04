El único momento en que Lucas Benvenuto se quebró durante su entrevista con Karina Mazzocco

Lucas Benvenuto dio este viernes su primera entrevista en televisión, y eligió a Karina Mazzocco para dialogar en extendido en el programa A la Tarde (América), sobre el historial de abusos que atravesó el joven durante su infancia y adolescencia.

Durante toda la nota, Lucas Benvenuto accedió a hablar sobre los traumáticos episodios que atravesó siendo menor de edad, y más allá del caso que involucra a Jey Mammon, el denunciante expresó su desazón por la prescripción de otros hechos que denunció, y tuvo una mirada muy crítica hacia el desempeño de la Justicia.

Lucas Benvenuto dio su primera entrevista en televisión con Karina Mazzocco. Foto: Captura TV.

En uno de los momentos de la entrevista, cuando Karina Mazzocco quiso entrar en el espinoso tema de la madre de Lucas Benvenuto y sus padecimientos por adicciones. "Tu mamá tenía un problema con las drogas y seguramente haya querido estar de otra manera con vos y no pudo. ¿Hubo alguna época feliz con tu mamá, algo para resaltar, para rescatar?", preguntó la conductora.

"Hubo momentos felices. Esos recuerdos no los voy a compartir, me los voy a guardar para mí". Luego, el joven explicó: "Ella también sufrió violencia. Fue una mujer muy golpeada, y también aislada por su familia. Nunca fue escuchada. Yo hoy la puedo entender desde otro lado. Jamás me levantó la voz, jamás me golpeó. No sabía dar cariño, pero era una persona pura. Una persona muy pura que fue dañada".

Además, Lucas Benvenuto le confesó a Karina Mazzocco que logró perdonar a su madre: "Sí tenía la responsabilidad de un adulto, de cuidarme, pero yo no la ocio".

Finalmente, y sin poder contener las lágrimas, Lucas Benvenuto recordó: "El día que ella fallece, en el velorio, le di un beso en la frente y le dije que la perdonaba, que se podía ir tranquila, que yo iba a estar bien, y que los resultados de lo que yo había vivido no iba a ser su culpa".