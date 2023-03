La contundente respuesta de Lucas Benvenuto al descargo de Jey Mammon

Jey Mammon compartió este miércoles desde su cuenta de Instagram un descargo tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto, quien acusó al conductor de haberlo abusado cuando tenía 14 años. Según la versión del actor, el joven en aquel entonces tenía 16 años y la relación entre ambos fue bajo la figura de "consentimiento".

Entre otras cosas, Jey Mammon remarcó respecto a la declaración que Lucas Benvenuto dio a la Justicia en 2020: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”. En el momento en que el denunciante inició la causa, la Justicia sobreseyó al artista alegando que el caso se encontraba prescripto.

Lejos de desmentir su relación con Lucas Benvenuto, en su descargo Jey Mammon aseguró que estuvieron juntos durante unos años, pero que en ese entonces el denunciante no tenía la edad que declaró en la causa. "Yo, a Lucas, lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta ese día y que tenía 14. Él, en esa fiesta, tenía 16”, sostuvo el conductor.

En lo que puede entenderse como una respuesta a los recientes dichos de Jey Mammon, Lucas Benvenuto compartió desde sus historias de Instagram una foto de él mismo con la canción Cae el sol, de la banda Airbag. En la letra, se escucha y se lee en el posteo: “Quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar / Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir / No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad / No queda nadie en la ciudad, pero por vos, me quedo acá”.

Además, Lucas Benvenuto sumó también en sus historias de Instagram el reel de la carta que se dedicó a sí mismo bajo el título: "Carta a ese niño que fui algún día". En la publicación en cuestión escribió: "Acá estoy, siempre", junto al emoji de un corazón partido con una venda.