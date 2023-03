Marcelo Tinelli reveló qué participantes de Gran Hermano quiere en Bailando 2023

Marcelo Tinelli confirmó su regreso a la televisión. Luego de fuertes rumores que apuntaban hacia un acuerdo con América TV, este miércoles se anunció la noticia con bombos y platillos. Además de Showmatch y Bailando 2023, el cnductor tiene en mente estrenar otros programas en diferentes formatos y también estará al frente de un puesto gerencial.

"Firmé unas 280 hojas en este contrato. Un plomazo. Pero no lo leí, no tengo idea qué firme”, aseguró en una extensa charla con Ángel de Brito en LAM. "Me encanta poder estar en este canal", agregó.

"En abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo están armado cada uno, conocer a los conductores, a los compañeros que están detrás de cámara. Y después, armar todo eso. América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena", expresó.

"A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Se va a llamar ShowMatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, jueves y viernes", adelantó.

Si bien prefirió no adelantar quiénes participarán del Bailando, sí dio algunas pistas sobre a quiénes quiere sobre la pista. "Van a ser entre 16 y 18 parejas", anticipó. "Estamos pensando algunas cosas, ya empezamos a tirar algunos nombres. Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo. Además, reveló que también le encantaría contar con Julieta Poggio como otra de las participantes.