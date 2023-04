Revelan nuevos audios y un comprometedor chat de Lucas Benvenuto a Jey Mammon

El escándalo que se desató luego que Lucas Benvenuto denunciara penalmente a Jey Mammon por abuso sexual infnatil sigue dando de qué hablar.

En Socios del espectáculo (El Trece), difundieron nuevos audios que joven le envió al músico y conductor. "Uy, qué garcha, yo también estoy más lelo, y vos también sos más colgado, Jey. Recién leo, qué idiota que soy. Igual no importa, tengo todas las noches libres para vos", se lo escucha decir a Lucas.

"Respecto a lo del Champán, no sé si ir a ver a la obra de teatro, porque, todo bien, pero no soy fanático del teatro, pero soy fanático tuyo, no te olvides que yo soy tu primer admirador, eh. Desde las fiestas GH, ¿cómo era? Hasta yo me olvido los nombres de las fiestas que hacías. En fin, te quiero ir a ver a vos, es lo que más quiero, y me recoparía verte en acción, quiero verte haciendo lo que más te guste", continuó Benvenuto en el audio que dataría de 2016, cuando Jey formaba parte del elenco El champán las pone mimosas.

Jey Mammon y Lucas Benvenuto.

Luego, pusieron al aire otro audio que Lucas le habría enviado a Jey en esos días: "Obvio que nos vemos antes, obvio, obvio... No quiero ir directamente sin antes verte. Y sí, creo que igual nosotros dos ya estamos igual acostumbrados a esto de colgarnos, creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente. Creo que somos un toque colgados los dos y nos entendemos. Jey, te quiero ver antes, obvio. Y te quiero llenar de besos y te quiero hacer el amor y quiero que me des mi cadenita y quiero ir a verte al teatro".

Finalmente, Mammon compartió una captura de pantalla de un chat con Benvenuto donde el propio joven aclaraba que al momento de conocerse, él tenía 16 años. "Mi vida cambió mucho, ya no tengo 16 como cuando me conociste. Cambió todo, bonito. Jajajaja tengo 23", se lee en el mensaje.