Luis Ventura bendijo a dos famosos periodistas que que presidan Aptra: ¿quiénes son?

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se encuentra en vilo, de cara a la inminente salida de Luis Ventura como su presidente, puesto que ocupa desde el 2015, cuando reemplazó a Carlos Sciacaluga. El comunicador ya mostró apoyo a dos posibles candidatos, Pilar Smith y Daniel Ambrosino, en carácter de presidente y vice.

Más allá de las bendiciones de Ventura, hay otros nombres que se empiezan a barajar para tomar el rumbo de APTRA, e incluso hay una figura de la conducción en televisión que estaría por arriba de todos, la periodista Susana Liliana Roccasalvo, actualmente al frente de Implacables que se emite por El Nueve.

Respecto a su salida y su decisión de no renovar la presidencia, Ventura expresó: “Hasta fin de año estoy seguro con toda la directiva. Yo cumplo mi gestión. Yo digo señores: lo recibí con tres pesos y lo dejo con cuatro. Decime, ¿dónde puse en venta la casa de APTRA?”.

“No creo que me dejen o no me dejen, es una decisión personal”, aseguró el periodista en diálogo con Intrusos (América TV) y luego hizo referencia a algunas de las críticas solapadas que recibe en relación a su gestión: “Yo le doy bola a los que levantan la mano en una asamblea, ahí tienen que hablar”.

Por otro lado, el director del club de fútbol Victoriano Arenas de la Primera C, también se tomó un momento para expresarse sobre la posibilidad de que la presidencia de APTRA quede en manos de Roccasalvo, un tema que ya había generado una gran discusión entre la candidata y Laura Ubfal.

“Yo no la votaría porque es mala persona. Conmigo lo fue. Es muy despreciativa y es una persona que no merece ser presidente de APTRA. Como ser humano lo digo”, expresó Ventura y agregó detalles sobre su relación: “No nos saludamos porque no me merece respeto, es un mal ser humano. Ella habló pestes de mí y yo no tengo por qué respetar a una persona que se mete con tu aspecto físico, es muy desagradable”.

Los bendecidos por Ventura como presidente y vicepresidente, Pilar Smith y Daniel Ambrosino, tienen gran trayectoria en el medio. Smith se encuentra al frente del noticiero del espectáculo de Net tv y recientemente se expresó sobre el feroz encontronazo entre Ubfal y Roccasalvo.

“Las palabras de Susana a Laura sobre la gordura me parecen tremendas. Claramente estoy del lado de Laura, estoy conduciendo el programa que ella hacía. Con Susana hemos sido amigas, hemos tenido un vínculo cercano, pero en el último tiempo se enojó conmigo porque grabé cuando Ángel la fue a saludar en el Martín Fierro, se enojó y dice que está desilusionada de mí. Y ahí terminé mi vínculo con Susana”, relató.