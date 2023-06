La inesperada demandante que iría contra Morena Rial, Luis Ventura y canal América

Tras las polémicas acusaciones públicas que hizo recientemente Morena Rial en algunos programas de canal América, su hermana Rocío Rial habría decidido iniciar acciones legales en su contra, y también demandará a Luis Ventura y canal América.

Este viernes en Socios del Espectáculo (El Trece), Mariana Brey contó que la hermana menor de Morena Rial se hartó de que su vida esté en rotación en televisión, por lo que tomaría cartas en el asunto y pediría un bozal legal.

Jorge Rial junto a su hija Rocío. Foto: Instagram @jrial

"Podemos confirmar es que Rocío tomó la decisión de enviar carta documento, de demandar al canal, a Luis Ventura y a su propia hermana. Lo que le pasa a Rocío es que es muy bajo perfil, siempre ha sido muy coherente respecto a su vida privada, personal y familiar incluso... Se siente injuriada y necesita ponerle un límite a esta situación, ella quiere seguir teniendo la vida que tuvo siempre, tiene una vida personal privada que cuida y preserva mucho, y no quiere que la nombren más. Se lo va a pedir al canal por la vía legal y se lo va a pedir especialmente a Ventura, y a través de la justicia también a su hermana para que no la nombre más", detalló la periodista sobre las acciones legales que iniciará Rocío Rial contra su hermana, Luis Ventura y canal América.

Por su parte, Morena Rial en diálogo telefónico con el mencionado programa de televisión: "La historia menos contada es la de ella, ella en la historia es un cuatro de copas... Ella está mandada por el otro desde allá que mientras tira agüita de la fuente, habla por mensaje. La verdad duele y al que le moleste, bueno, pondrá bozal legal, yo seguiré hablando sin nombrar".

Además, Morena Rial remarcó tras las intenciones de su hermana de accionar legalmente: "A mí nadie me puede callar la boca porque es mi historia y yo sin nombrar puedo seguir hablando tranquilamente. Él o ella no me van a callar. Ella es la que menos perjudicada salió. Obviamente la mandó Rial ¿me están jodiendo, en qué cabeza cabe? Si él me pone un bozal legal a mí, directamente va a ser para más lío y para que yo siga hablando más de lo que sé".

El que hasta el momento no hizo declaraciones sobre la demanda que iniciaría Rocío Rial es Luis Ventura, quien en los últimos días disparó acusaciones de todo calibre contra Jorge Ria. A su vez, resulta difícil que canal América opte por abandonar un tema que le ha generado tan buenos resultados en materia de rating, por lo que todo indica que vendrán nuevos capítulos en esta batalla familiar.