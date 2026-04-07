La película que cortó el 67% de los tickets en Argentina y es récord en 2026: MDZ Show la recomienda y está en cines

Casi 600 mil personas fueron al cine este finde largo y un solo título se quedó con la mitad de la torta.

Cuál es la película más elegida por los argentinos en estos meses del 2026. / Archivo MDZ

El fin de semana largo de Semana Santa y el feriado del 2 de abril dejaron una certeza absoluta: los argentinos aman los videojuegos en pantalla grande. Según las cifras de Ultracine, Super Mario Galaxy arrasó con la taquilla nacional, convirtiéndose en el estreno más exitoso de lo que va del 2026.

supermario galaxy (1) Los más chicos coparon las 605 salas habilitadas para vivir la nueva aventura galáctica del fontanero más famoso. IMDB Con una marea de familias copando los complejos de todo el país, el fontanero de Nintendo le dio un respiro de oro a la industria cinematográfica tras meses de incertidumbre.

El fenómeno de Nintendo: Mario no tiene rival en las salas La llegada de Super Mario Galaxy fue un verdadero escándalo de convocatoria. Entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, el film cortó nada menos que 402.482 tickets, representando el 67% de la concurrencia total. Sumando el pre-estreno del miércoles 1 de abril, el fontanero ya acumula 456.245 espectadores, una cifra que lo posiciona como el mejor arranque del 2026.

semana-14-taquilla Los números récord de la película de Nintendo. Ultracine Aunque el número quedó un 37% por debajo del fenómeno histórico de 2023, la asistencia general en los cines aumentó un impresionante 180% respecto al fin de semana anterior, demostrando que el público está más vivo que nunca.

supermario galaxy Super Mario Galaxy estrenó a más de tres años de la primera entrega. IMDB Mientras Mario celebraba, otros títulos tuvieron que pelear por las sobras. Proyecto fin del mundo resistió el embate y se mantuvo en el segundo puesto con 73.812 entradas, logrando un acumulado de 262.208 desde su estreno.