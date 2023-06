Luis Ventura le respondió a Jorge Rial luego que lo acusara de "manipulación pornográfica" contra Morena Rial

Este lunes, Jorge Rial regresó al país y disparó contra los que "manipulan" a su hija Morena Rial. Abordado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el periodista se refirió al conflicto mediático que protagoniza junto a su hija.

Consultado sobre su conflicto con su hija, Jorge enfatizó que no hablará de ella. "Nunca voy a hablar mal de mi hija. Siento compasión en estos momentos. Ojalá ella termine con todo esto. Depende de ella", expresó.

Luego disparó contra los "mayores" que estarían "manipulando" a su hija. "Están manipulando a una chica con problemas emocionales. Es muy grave lo que están haciendo".

Acto seguido, apuntó contra Luis Ventura, sin nombrarlo. "Uno de los principales manipuladores la conoce muy bien. Eso es lo peor, la manipulación de todo un canal a una chica con problemas emocionales. Es una manipulación pornográfica de una chica con problemas emocionales".

Tras las repercusiones de sus dichos, desde LAM (América TV) fueron en busca de la opinión de Ventura. "Hoy llegó Jorge Rial, ¿qué pensás que dijo sobre el escándalo con Morena?", le consultó la notera. "Cuando todos los temas se aglutinan terminás siendo partícipe de una situación donde el responsable de todas las cosas que se están describiendo sos vos porque de alguna manera contaste una historia que te es propia.

Morena Rial.

"Yo no fui a buscar una historia afuera, la historia fue mía. Entonces, cuando me reclaman las hijas de, teóricamente un amigo, que me pidió que las cuidara en situaciones límites, resulta que ahora me llega una carta documento, me quieren crucificar mediáticamente... la verdad me retiro del juego", agregó.

Cuando la periodista le contó que Jorge se había referido a una "manipulación pornográfica" en contra de su hija, Ventura respondió: "Bueno... listo. Todos saben a quienes quiero y a quienes no. Listo, ya está. Me parece que el juego se le dio vuelta.

"Estamos hablando de personas mayores de edad. Yo defendí la parte de una infancia y juventud que la viví, no me la comentaron", finalizó.