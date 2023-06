El dato revelador que dio Ángel de Brito sobre Jorge Rial y Loly Antoniale

El conflicto entre Morena y Jorge Rial trepó a niveles poco agradables, donde varios siguen estando en el ojo de la tormenta. La polémica hija del conductor se despachó con dureza de las diferentes mujeres que formaron parte de la vida del conductor.

Luego de arremeter contra su padre, Morena tampoco le tuvo piedad a sus ex parejas, como fueron su madre adoptiva Silvia D’Auro, Agustina Kampfer, a quien acusa de haber sido la causa por la que debió dejar su casa, o Romina Pereiro.

Pero con quien sí mantiene una buena relación es con Loly Antoniale, a quien considera como su hermana y hasta el día de hoy, le sigue tirando flores. Justamente quien habló sobre la relación de la familia Rial con la Niña Loly fue la ex esposa de Luis Ventura, Estelita Muñoz.

“Cuando yo lo vi a Rial con Loly siempre dije, y mantengo, que para mí es el momento más feliz en la vida de este hombre. Para mí fue su gran amor”, sostuvo Muñoz en diálogo con LAM.

El dato que contó De Brito de Rial y Loly.

La mujer de Luis Ventura durante veinte años continuó: “Recuerdo que compartimos un cumpleaños de Morena, donde ella (Loly) contrató todo y estaba muy pendiente de que no le faltara nada a los chicos o a nosotros”.

Pero en medio del relato lo llamativo fue un comentario contundente de Ángel De Brito. Mientras Estela afirmaba que Jorge Rial fue a buscar a Loly a Miami en busca de una reconciliación, el conductor del programa de espectáculos le bajó la persiana: “Ella no quiere saber nada más”.

La ex panelista del Run Run coincidió: “Y bueno en la época de la separación atacó mucho a los amigos de Loly y a ella ¡Ni que decir! ¡Típico de él! Si no te quiere te borra. A mi nunca me quiso ni me registró, por eso yo puedo hablar lo que quiero, por que vi”.

Por si fuera poco, Muñoz no terminó su relato sin darle el golpe de gracia a Rial: “Él fue muy envidioso de la felicidad de una familia, porque ellos tenían mucho dinero pero les faltaba eso”.