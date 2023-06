Ángel de Brito hizo una inesperada revelación sobre la salida de Andrea Taboada de LAM

Ángel de Brito se refirió a la desvinculación de Andrea Taboada de LAM (América). El conductor del ciclo de chimentos contó que su vínculo de amistad con la periodista se encuentra en un "impasse" por motivos personales.

"Mi relación con Andrea tiene 15 años de trabajo y por eso sorprende tanto. Es algo que veníamos hablando con ella desde diciembre. Después se habló en marzo nuevamente y finalmente hacemos el recambio ahora. Andrea va a seguir trabajando en la productora", comenzó contando durante un móvil con Intrusos (América).

Andrea Taboada.

"Andrea es muy apegada, somos amigos y lo seguiremos siendo. Tuvimos discusiones como tienen todos, pero no por esto, a raíz de otra cosa personal que no voy a contar. Discusiones tuvimos toda la vida con Andrea, hasta el viaje veníamos perfecto, pero después pasaron cosas en el medio. Está todo bien, no se rompió la amistad ni nada, estamos en un impasse de la amistad. No tiene nada que ver con la salida de ella, no es nada grave tampoco", agregó Ángel.

"No tiene nada que ver con la salida de ella, son diferencias personales que tenemos. No es una traición, es algo muy hablado, para mí fue muy difícil tomar la decisión. Entiendo que esté entre enojada y triste", concluyó de Brito.

La periodista que reemplazará a Taboada en el ciclo de chimentos será Fernanda Iglesias, quien ya supo ser parte del panel del programa en el pasado.