Tras sus polémicos comentarios, Morena Rial comenzó a trabajar en una verdulería

No cabe dudas de que Morena Rial ha sido el centro de atención desde comienzos de junio. La influencer ha criticado duramente a su padre, Jorge Rial, en distintas ocasiones, dando a conocer- incluso- datos inéditos de su relación con el periodista.

Hace algunos días atrás, Morena Rial participó en "A la Tarde", programa conducido por Karina Mazzocco en la pantalla de América TV. La hija de Jorge Rial comentó que su padre le ha puesto varias trabas para que no pueda trabajar en los medios de comunicación.

La hija de Jorge Rial ha expresado en diversos programas televisivos la mala relación con su padre.

La influencer también reveló que trató de abrir un centro de belleza para poder "empezar a facturar", pero que Jorge Rial se negó al pedido de compra de máquinas para llevar a cabo este proyecto. Acto seguido, Morena Rial lanzó en vivo una polémica frase: "Yo no voy a ir a trabajar a un supermercado, él no me crio para eso" expresó la hija del conductor.

El controversial comentario desató una ola de comentarios y reacciones en todo el Internet: "Trabajar en un supermercado, para Morena Rial, es rebajarse. Rebajarse es vivir a costa de tu padre con la edad que tenés" es una de las tantas críticas que recibió la influencer.

Sin embargo, este miércoles la hija de Jorge Rial publicó en Instagram (@Moreerial) un video trabajando en una verdulería y sorprendió a todos.

"Para los que saben: a mi, chicos, no me criaron para trabajar en un supermercado. Pero justo vine a lo de Maty y me propuso trabajar acá", comentó la influencer en el audiovisual. En el video se puede ver a la hija del periodista pesando y etiquetando algunas frutas.