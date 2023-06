Así está hoy Luisa Delfino, la conductora de “Te escucho”, a los 73 años: por qué no encuentra un novio

Luisa Delfino marcó una época con su mítico programa de radio "Te escucho". A sus 73 años, sigue más vigente que nunca para sus oyentes que la tienen en un altar por la calidad y calidez que tiene para hablar sobre los distintos problemas que se le presentan durante sus ciclos radiales.

Cabe recordar que su programa se basa en escuchar los inconvenientes que tienen sus seguidores. Ahí, la comunicadora intenta solucionarlos o al menos darles un rayito de esperanza. En sus inicios, lo empezó en Radio del Plata, pero por cuestiones de la vida, le dieron la oportunidad de continuarlo en Radio Rivadavia.

Luisa Delfino en los inicios de Te Escucho.

Además de su programa en radio, por el cual sumamente conocida en la Argentina, fue trabajadora de la Revista Gente, en donde desempeñó distintos roles a lo largo de su estadía. Por si fuera poco, estuvo involucrada en Para Ti, en esa ocasión con un puesto más importante, el de prosecretaria.

Sobre su cambio de radio, Luisa expresó: "Cuando me llamaron fue maravilloso, pero era para todos los días y yo ya había decidido que había laburado mucho en mi vida. 6 meses después me ofrecieron hacer lo mismo que hacía y dije que sí. Me puse contenta, no es tanto por lo que me pagan, o que me paguen, sino porque me hayan llamado”.

“En los 90 había mucha anorexia, mucho alcoholismo, mucha droga, me ha llamado gente drogada al aire. En el 2000 la cosa pasó más a la depresión, a la soledad, explotaron los ataques de pánico y la fobia. Lo que lamentablemente sigue siendo igual es la discriminación a quienes sufren problemas psiquiátricos”, sumó.

Luisa Delfino en la actualidad.

Y agregó: "Necesito un compañero, no pierdo la esperanza. Lo que pasa es que es una cosa que pueden plantear algunos oyentes, lo planteo yo: podría salir con alguien más chico que yo, no de mi edad porque me aburro. A lo mejor porque no encontré a la persona indicada. En cambio con alguien que tenga 6 o 7 años menos, estoy perfecta”.

"Los de 62 salen con las de 30 o 40 y los que no, están casados hace 40 años. Entonces no hay y yo jamás pero jamás entraría a Tinder o una de esas cosas. -Vengo de la falta de confianza. Con lo que me costó recuperarla en general, imagínate meterte en un lugar donde no podés confiar ni en la foto”, cerró.