Así está hoy Luisa Delfino a los 71 años, tras su lucha contra los antidepresivos y los hombres

Luisa Delfino es sin lugar a dudas un emblema de la radio nacional. Su exitoso programa Te escucho, en el que siempre invitó a los oyentes a comunicarse con ella y contar sus problemas, fue furor en la década del 90.

Ya pasaron 30 años del inicio de aquel icónico programa, pero su "¿cómo te va la vida?” estará por siempre grabado en la memoria de sus oyentes, así como algunas de sus más divertidas respuestas.

Pero ese éxito se lo debe también a sus propios problemas. Hace algunos años y en diálogo con Infobae, Luisa Delfino reveló que Te escucho nació de su depresión, sus fobias y sus ataques de pánico.

Ahora, la entrerriana se prepara para desembarcar en Radio Rivadavia tras su paso por Del Plata, donde trabajó gratis solo por amor a su profesión. En su nuevo estudio, ocupará la franja horario de los domingos de 0 a 2 am y en medio de esa transición habló con La Nación.

En la entrevista recordó cómo fueron los inicios de aquel programa: “En el 89 estuve deprimida con ataques de pánico y fobia. Un médico que hacía neurociencia me hizo ir a su clínica y me hizo un mapeo cerebral. Me investigó la cabeza y me dijo que tenía como algo desenchufado. Me medicó. En tres meses me sacó”.

“Me di cuenta ahí que cuando contás cosas espantosas de salud los demás quieren saber todo, pero si le decís a alguien: ´estoy deprimido´, te miran con una cara de ésta está más loca. Todo lo que tenga que ver con lo psiquiátrico y psicológico da miedo. Fue ahí que dije: en algún momento voy a hacer un programa de servicio que englobe todo esto”, confió Delfino sobre de dónde nació Te escucho.

Además, reveló que consumió muchos medicamentos para la depresión y cuál fue el motivo por el que se los prescribieron: “Fue después de que tuve un problema personal muy jodido, de pareja. Ahí empecé con los antidepresivos, terapia y eso. Fue hace 4 años”.

“Lo que me pasó tiene que ver con la mentira continuada y la falta de confianza en otro ser humano en que vos pusiste la vida durante 20 años. De todas las cosas que he vivido, he perdido a mi padre que era el amor de mi vida y muchas otras pérdidas, pero esto fue un disparo al corazón. Nunca más supe de él, hice el divorcio yo sola. Nunca dio la cara”, reveló la periodista sobre el fuerte golpe al corazón que recibió.

Para cerrar, Luisa Delfino contó que la pandemia no le afectó y detalló cómo es hoy su rutina: “Me levanto, si no tengo kinesióloga, salgo a caminar, voy a bares, leo. Ahora tengo un goce por comer. Debe ser que como no tengo otro goce lo reemplazo. No soy de las que dicen: Qué lindo vivir sola. Necesito un compañero, no pierdo la esperanza”.