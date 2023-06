Mónica Farro habló del robo de LAM: “Jorge me pidió disculpas por…"

Mónica Farro habló en televisión y, entre otras cuestiones, mencionó a Jorge Rial, quien se comunicó con ella para pedirle disculpas por una tremenda declaración que había dado su hija, Morena. No es necesario recordar que la influencer ha puesto todo de cabeza en los medios durante las últimas semanas, desde aquel primer móvil en el que lanzó munición pesada contra su padre.

La vedette estuvo en el programa Estamos a Tiempo, de América TV, donde habló de varias cuestiones y entre ellas, se tomó un momento para responder las explosivas declaraciones que la hija del conductor le había dedicado hace muy poco.

"Jorge se comunicó conmigo, ella (Morena) no”, declaró Farro. “Me pidió disculpas por la situación, que lamenta todo esto, que siente vergüenza por esta misma situación, yo le dije que, si ella me pide disculpas, no vamos a juicio, la demanda. Y me dijo: 'Creo que no, que no lo va a hacer. La conozco', así que iremos hasta donde sea", continuó.

La modelo continuó con su relato de la situación: “Por el respeto no me importa si sos chico o grande, si tenés problemas o no. Hoy a mí ya no me interesa el pedido de disculpas. En la carta documento le damos 24 o 48 horas para que (las pida), pero ya pasó tanto, que la carta todavía no le debe haber llegado”, dijo. “Si ella hubiera entendido lo que dijo... me faltó el respeto. Nunca me la crucé en la vida, nunca hablé de ella ni nadie Rial”, cerró.

Toda esta situación inició cuando More declaró “tengo más plata yo en una tarjeta de débito que una persona que se tiene que ir a Bahía Blanca a chupar pijas", en referencia a Farro, lo que desató una amenaza de demanda por parte de la modelo.

Como condición para no avanzar por la vía judicial, la uruguaya exigió disculpas públicas por parte de la hija del conductor. "¿Qué me pueden robar a mí? Si yo no tengo un peso según esta chica. Pero yo no le tengo que pedir plata a mi papá, ni para la niñera, ni para el alquiler ni para que me mantengan", disparó.

Farro resaltó que no inculpó a nadie ante el escándalo de robos en los camarines de LAM: "De hecho, mi denuncia está hecha por extravío de tarjeta", dijo, e indicó que "se tiró un nombre porque fue invitada, pero yo no tengo nada que ver con este tema".

Además, la modelo resaltó que anteriormente le ganó un juicio a Pamela Sosa, por dichos de la misma sin pruebas. En ese momento, la licenciada en psicología había dado a entender que la uruguaya fue amante del cirujanio plástico Aníbal Lotocki.