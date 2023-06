Tras el tremendo exabrupto de Morena Rial, Mónica Farro descargó toda su furia

El robo en los camarines de LAM (América TV) sigue dando de qué hablar. Ahora, fue Mónica Farro quien iniciará una demanda contra Morena Rial. La vedette está furiosa con las últimas declaraciones de la hija del periodista. "Me trató de prostituta", expresó indignada.

Recordemos que la semana pasada se produjo un robo de tarjetas de crédito, de débito, maquillajes y dinero en efectivo en un camarín de América que fue compartido por Mónica Farro, Marcela Feudale y Estefanía Berardi. Fue el propio Ángel de Brito, conductor del programa, quien precisó que el día del robo las únicas invitadas a LAM habían sido Luisa Albinoni y Morena Rial.

En este contexto, un móvil de LAM abordó a la salida del canal a Morena para hablar del tema. "Tengo más plata yo en una tarjeta de débito que alguien que se tiene que ir a chupar una pij* por plata a Bahía Blanca", disparó sin filtro la hija de Jorge Rial.

Tras las declaraciones de la influencer, Farro se mostró indignada: "Yo jamás acusé a nadie, tampoco nombré a nadie. De hecho, mi denuncia es por extravío de tarjetas. Se tiró un nombre porque fue invitada. Yo no tengo nada qué ver con el tema. Ahora, ¿por qué se la agarró conmigo y dijo la barbaridad de cosas que dijo? Mi abogado está al tanto de todo", expresó.

Mónica Farro.

"Me parece muy bajo que hoy día las mujeres hablen así de otras mujeres y que esta chica diga lo que dijo, porque yo iba a Saavedra, no a Bahía Blanca, a ver a mi pareja. Y en todo caso, no iba a chuparle nada, iba a hacerle el amor y no por plata", agregó.

"Dijo que yo iba a chupar pij* por plata, me trató de prostituta", sumó enfurecida. "Yo soy una mujer respetable, tengo mi buen nombre y mi honor, soy una persona pública y eso me afecta. Tengo un marido, tengo un hijo y tengo un hijastro chiquito que no tiene por qué ver estas cosas. Todo bien hasta acá lo del robo, pero ahora te metiste conmigo".