Jimena Barón destrozó a Giannina Maradona en su concierto: "Las buenas amigas no se cog..."

Jimena Barón regresó a los escenarios después de 4 años de ausencia por la Pandemia COVID-19. La cantante se presentó por primera vez en el Teatro Ópera en el marco de su nueva gira denominada "Mala Sangre Tour".

"La Cobra" y "La Tonta" fueron algunos de los hits que sonaron en su concierto. Pero el momento más polémico del show fue cuando interpretó "La Araña", tema dirigido hacia Gianinna Maradona.

"Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día, me mintió, y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas", fue la introducción que hizo para dar inicio a la canción.

El video del concierto de Jimena Barón se volvió viral en las redes sociales. Y parece que también llegó a las manos de Gianinna Maradona, quien no se lo tomó para nada bien. La hija del astro del fútbol respondió a los comentarios hechos por Jimena Barón en su show a través de sus historias de Instagram (@Giamaradona)

Gianinna Maradona no pasó por alto los dichos de Jimena Barón. Créditos: captura de pantalla.

"Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido sólo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo se lo que VI Y TODO LO QUE VIVÍ. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener porque ya que hacía media hora que nos conocíamos", comenzó diciendo Gianinna totalmente furiosa.

Y agregó: "Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerberos y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojo. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. FIN".

La hija del futbolista se defendió a través de su cuenta de Instagram. Créditos: captura de pantalla.

Sin embargo, Gianinna Maradona continuó con su descargo. La pareja de Daniel Osvaldo publicó una imagen con una fuerte frase: "Amor propio también es comprender que no es necesario justificarte por todo, todo el tiempo, delante de todos. Porque no, no es tu deber complacer a nadie a costa de tu propio bienestar".