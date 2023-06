La Joaqui volvió a las redes con una fuerte denuncia

El pasado martes 6 de junio, La Joaqui sorprendió a todos sus seguidores al borrar todas sus publicaciones de Instagram (@Lajoaqui) y comunicar que se retiraría por un tiempo de los escenarios por temas de salud.

"Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso", escribió la cantante.

La Joaqui se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que cada tema que saca, o en el que participa con otros artistas, se vuelve un éxito dentro y fuera del país. "CERO$" fue el último tema que estrenó junto a Callejero Fino y ya acumula más de un millón de vistas en Youtube. El mismo se encuentra disponible en todas las plataformas de música desde el 31 de mayo.

La intérprete de "Butakera" regresó a las redes sociales este miércoles con un fuerte mensaje. "Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de Youtube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento", fue el comunicado que hizo La Joaqui a través de su cuenta de Instagram.

La fuerte denuncia que hizo La Joaqui en Instagram. Créditos: captura de pantalla.

La cantante dejó atrás su pelo negro y fue por el rojo. Créditos: captura de pantalla.

Minutos después, la artista compartió en su perfil una imagen que asombró a todos sus fanáticos donde se la puede ver con un nuevo look. La Joaqui optó por cambiar su color de pelo y no sólo eso, sino que también apostó por un flequillo.

"No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago" fue la leyenda que acompañó la fotografía de La Joaqui. El posteo ya suma más de 400 mil me gustas y 4500 comentarios.