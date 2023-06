La revelación amorosa de Nequi Galotti al cumplir 7 meses de novia

La modelo y conductora Nequi Galotti se presentó en el evento de gala de Raíces Para Tí que contó con grandes figuras del ambiente en la coqueta Maison de la Unión Europea de la ciudad de Buenos Aires.

La ex panelista de LAM aprovechó su incursión para hablar de moda, de sus tesoros guardados y, sobre todo, de su noviazgo con Pablo Hernández, con quien lleva siete meses de relación.

Con respecto a la moda circular y la reedición de vestidos Galotti sostuvo: “Me encanta reciclar vestidos de la década de los 90, los 80 y el 2000. Las prendas de buena calidad, las guardo todas y cada tanto las vuelvo a lucir”.

“Yo tengo tres sobrinas mujeres, mi hermana que vive en La Pampa y la ropa va y viene y esto habla muy bien. Mi hermana que es profesora cada vez que se pone cierta ropa, le dicen: ‘esto seguro era de tu hermana’”, explayó.

Sobre si guardaba alguna prenda en especial, la modelo detalló: “Tengo varias pero los vestiditos negros hay que guardarlos para siempre. También atesoro los vestidos con lentejuelas de otras épocas, camisas y también zapatos”.

Con respecto a su vida sentimental, Nequi Galotti se dio una nueva oportunidad en el amor. Cabe recordar que se casó en dos oportunidades, con Luis Rusconi primero y con el ex director del Diario La Nación, ya fallecido, Bartolomé Mitre.

Hoy su presente es auspicioso junto a Pablo Hernández y por eso narró su estado sentimental actual con bellas palabras. “El amor nació por Instagram, un poco de casualidad, él insistía, a mi me gustaba pero no me animaba a seguirlo. Pero un día me decidí y allí lentamente empezó todo y estoy muy feliz”, confesó.

Por último, ante la pregunta de si están conviviendo, Galotti sostuvo: “Todavía lo estamos pensando pero estamos muy cerca de eso. Nosotros estamos bárbaro cuando estamos juntos, estamos muy felices, la pasamos muy bien y es un in crescendo que nos va sorprendiendo a los dos”. Todo es amor en la vida de Nequi.