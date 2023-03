¡Una bomba! Nequi Galotti sorprendió con sensuales fotos en ropa interior y sin filtros

Nequi Galotti se siente espléndida, feliz y se le nota en la cara, en el gesto, en la sonrisa. A los 62 años y a casi tres años de la muerte de su marido Bartolomé Mitre, la modelo anda por la vida como renacida e insuflada por una nueva y vibrante energía que le hace disfrutar de cada momento.

Así lo hizo ver Nequi en las últimas horas, cuando sorprendió en su cuenta de Instagram con una sensual y divertida sesión de fotos en ropa interior blanca en el vestidor de su casa. Una secuencia donde se la ve plena y hermosa como es, sin ningún tipo de filtro ni edición fotográfica.

Instagram Nequi Galotti.

“¡Nunca dejes de sentirte linda! A los 62, arrancando el fin de semana”, escribió Nequi en su posteo que en minutos se llenó de corazones y a las cuatro horas ya superaba los 8 mil “Me gusta”. Claro que, junto los Likes, también llegaron los comentarios de todo tipo.

Como siempre sucede en cualquier publicación, a Galotti le dejaron mensajes cuestionando su actitud disruptiva. “Sos muy linda pero no son necesarias esas fotos. No suman”, escribió una persona, y otros tantos opinaron lo mismo.

Instagram Nequi Galotti.

Pero los comentarios positivos fueron muchos más. “¿Qué? ¿62? ¡Estás más fuerte que patada de allanamiento! Hermosa, Nequi”; “Diosa total”; “Sos hermosa, así natural, sin filtros, estás preciosa”, escribieron otros seguidores.

Un nuevo comienzo para Nequi

Cabe destacar que la felicidad de Nequi tiene mucho que ver con la nueva oportunidad que se dio en su vida sentimental con Pablo Hernández, un empresario de 58 años a quien conoció por mensaje de Instagram.

La primicia la dieron en LAM, en 2021, y en ese mismo programa la ex angelita contó detalles de ese aproach que le cambió la óptica de todo luego de años de matrimonio con el empresario fallecido.

Instagram Nequi Galotti.

“Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos”, contó Nequi Galotti en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y confesó: “Estoy feliz, plena. Nunca me imaginé que iba a contestar un mensaje de alguien, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. Me despertó una fuerte curiosidad”.

“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, ´quiero que veas quién soy y cómo soy´. Todo fue creciendo de una manera muy lenta y romántica”, dijo sobre este hombre separado con hijos de quien se enamoró.