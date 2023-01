Quién es el joven novio de Nequi Galotti por el que abandonó su duelo

Ya pasaron dos años desde que Nequi Galotti despidió a su esposo, Bartolomé Mitre, y ahora, a los 62 años, volvió a encontrar el amor en un empresario de 58 años que la enamoró a través de la virtualidad.



Nequi Galotti y Pablo Hernández se conocieron hablando por Instagram. “Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos”, comentó en charla con LAM, el programa de Ángel de Brito.



Según reveló ella misma, al principio Hernández tuvo que remar en dulce de leche para conquistarla, ya que le insistió por más de cuatro meses en los cuales ella se negaba a entablar una conversación.

Nequi Galotti y su nuevo novio.



Al parecer, con el tiempo Nequi fue aflojando y así fue como Hernández, que se dedica al comercio exterior, logró conquistarla. ¿De qué manera? “Me hizo sentir distinta”, reveló la ex modelo.



“Estoy feliz, plena. Nunca me imaginé que iba a contestar un mensaje de alguien, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. Me despertó una fuerte curiosidad”, confesó Nequi Galotti.



“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que veas quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera muy lente y romántica”, explicó. “Es separado, tiene hijos. Todavía no nos presentamos a nuestras respectivas familias”, agregó Nequi.

Nequi Galotti y su nuevo novio.



Asimismo, la ex modelo reveló cómo se tomó su hijo de 14 años el comienzo de esta nueva relación de su madre. “Cuando le conté que estaba conociendo a alguien, él me dijo: ‘Yo quiero que seas feliz, yo voy a estar a favor y sé que vos sabés elegir a las personas que te rodean”, reveló.



“Toda la gente que me rodea está encantada. Dicen que me ven feliz, radiante. A mi mamá le conté cuando ustedes empezaron a hablar, subí corriendo a contarle. No quería que se enterara por la tele”, concluyó Nequi.