El insólito papelón que hizo Nequi Galotti frente a los reyes de España

En su vista por PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, Nequi Galotti recordó el “papelón inolvidable” que hizo ante los reyes de España en una importante entrega de premios Luca de Tena, en el año 2014.



Cuando el conductor del programa le pidió a los invitados que pasen al punto de encuentro quienes hayan hecho algún gran papelón en su vida, la ex modelo no dudó en acercarse para contar la insólita historia.



“Tuve que acompañar a mi marido (Bartolomé Mitre) porque el diario ABC de España le entregaba un premio. Antes de la comida, nosotros estábamos hablando con Letizia y con el rey de ahora (Felipe). Era el primer acto público que realizaban”, comenzó contando.



“Entonces, empezamos a hablar, todo muy protocolar, muy elegante, y de golpe, en un momento, le pregunto: ‘¿Y qué tal el reinado?’. Era cualquiera, un papelón”, reveló Nequi Galotti ante la risa de todos los presentes.



“Te salió la argentinidad del alma”, le dijo Andy Kusnetzoff. “Después de eso, de golpe, dije: ‘Qué raro todo’”, continuó contando la ex modelo, ante las carcajadas del conductor, que no se esperaba lo que seguía.



No obstante, hubo un comentario más de Galotti que, según su relato, hizo incomodar mucho a la monarca. “Algo que descubrí ese día también fue que a todos nos servían champagne y en el momento en el que nos venían a sacar la foto, las ponían atrás”, recordó.

Nequi Galotti, en PH Podemos Hablar.



En ese momento, el conductor Andy Kusnetzoff hizo una pausa, interrumpió el relato y acotó: “Bueno, pero eso lo hago hasta yo. Lo hacemos todos. Todos escondemos las copas al momento de la foto”.



Sin embargo, Nequi Galotti tenía todavía una de las suyas para confesar acerca de ese momento. “Lo que pasa es que yo le pregunté a Felipe: ‘¿Por qué te llevás la copa atrás?’ Es que hablábamos tan en confianza en ese momento, que me salió así”, cerró la increíble anécdota.