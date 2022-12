Nequi Galotti emocionó con su relato delante de las cámaras de Telefe

Nequi Galotti fue una de las invitadas de lujo que tuvo Andy Kusnetzoff en la última emisión de PH, Podemos hablar. Y delante de las cámaras de Telefe, la modelo abrió su corazón y emocionó a varios con una anécdota junto a su hermano Marcelo, quien murió en 2019.

"Nosotros vivíamos en Rafaela, en la provincia de Santa Fe y en esa época no existía el diagnóstico de autismo, con lo cual a mi hermano lo trataban de tontito, y los médicos invitaban a mis padres a que lo encierren. Para mi familia fue muy duro porque era el primer hijo varón, así que mis padres vendieron todo lo que tenían y nos mudamos a Buenos Aires, para darle una posibilidad a Marcelo", comenzó su relato.

Nequi Galotti se emocionó delante de las cámaras de Telefe

Y continuó: "A partir de esto, tengo una anécdota que me marcó para toda la vida. Fue la primera gran historia de inclusión que tuve. Nosotros éramos chiquitos y estábamos invitados a un casamiento familiar. Recuerdo lo felices que nos habíamos puesto cuando mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a la modista a que nos haga unos vestidos preciosos y a mi hermano también, un traje muy elegante".

"Estábamos esperando ese día con ansias hasta que llegó y partimos los cinco en el auto. Al rato llegamos a un restaurante muy lindo pero donde no había ninguna fiesta, entonces le preguntamos a mi papá dónde estaban todos los invitados. En ese momento, mi papá nos confesó que dos días antes les habían avisado que mi hermano Marcelo no podía asistir a la boda porque no lo querían en la ceremonia, así fue que ellos decidieron que igual nos vistiéramos de fiesta y fuéramos a celebrar en familia", siguió la historia Nequi Galotti.

"Esa fue la primera vez que aprendimos lo que era estar juntos y unidos y cómo nunca teníamos que discriminar a nadie. Yo soy quien soy por Marcelo, nuestra historia de familia estuvo marcada por él. Vivan el momento con mucho amor y mucha felicidad", señaló la ex modelo.