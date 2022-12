Cristian U destrozó a un participante de Gran Hermano: "No lo puedo tragar"

Hoy no hay quien no opine sobre lo que sucede en Gran Hermano. Los participantes del reality de Telefe generan tanto amor como odio en los televidentes y así lo dejó en claro Cristian U, uno de los ex hermanitos, que destrozó a uno de los jugadores.

Gran Hermano

"A mi me gustan todos los participantes, solo tengo problemas con uno que no lo puedo tragar, no me gusta, me sobrepasa, no lo tolero", comenzó diciendo el mediático en diálogo con La Once Diez.

Y continuó: "Hablo de Romina, porque no estamos hablando simplemente de una mujer que estuvo casada con un político, ella ejerció un cargo, sin estudiar derecho, ni política, ni nada, y llegó ahí como un ñoqui. No se juzga con la misma vara a todos. Una mujer dice algo sobre un hombre y es simpática y empoderada, a Agustín por ignorante por hacerse el canchero, por dichos que no se chequearon, lo mataron".

"Todos merecen oportunidades, pero creo nunca vamos a llegar a ningún lado si seguimos diciendo que ella es una genia, ocupando el lugar que ocupó", manifestó indignado.

Romina Uhrig

Luego, indicó: "A Agustín lo condenaron por haber tenido determinados dichos, fueron solo pavadas que dijo un pibe que no entiende nada, y compran el personaje de una política a la que le pesa una denuncia gravísima, cuando hoy todos tienen acceso a esa información".