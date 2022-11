El misterioso empresario que conquistó el corazón de Nequi Galotti

Este lunes Ángel de Brito sorprendió con una noticia bomba. Durante la emisión de LAM (América TV), el conductor confirmó que Nequi Galotti está nuevamente en pareja. Luego de la muerte de Bartolomé Mitre, ocurrida en marzo de 2020, la exmodelo volvió a darle una oportunidad al amor y, en diálogo con el ciclo de chimentos dio detalles sobre cómo conoció a Pablo Hernández, un empresario separado y con tres hijos.

"Estoy feliz, chocha. Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram, ni que iba a estar contestando un mensaje a alguien que me escribiera, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. De entrada, me despertó la curiosidad de conocerlo. Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me fijaba a ver qué me había escrito", comenzó recordando.

"Le empecé a mostrar a mis amigas más íntimas las cosas que me escribía. Después, fuimos al Whatsapp. Él estaba de viaje, fueron 12 días divinos porque conocerte a través de las conversaciones fue como un descubrimiento muy lindo, y cuando nos vimos por primera vez, nos abrazamos", reveló sobre ese primer encuentro.

"No pensaba en formar una pareja. De golpe, leí un mensaje que me gustó y me pareció divertido, me despertó interés, y a partir de ahí empezó lentamente a nacer algo. Estoy contentísima, ya lo van a conocer", expresó Nequi.

En referencia a Pablo, explicó: "Es separado y tiene hijos, pero aún no conocimos a nuestras respectivas familias". Ella, sin embargo, ya habló sobre su romance con Santos, su hijo menor, fruto de su matrimonio con Bartolomé. "Yo le conté que estaba conociendo a una persona y él me dijo: ´Mamá, yo quiero que seas feliz, y nunca me voy a poner celoso ni a estar en contra, siempre voy a estar a favor tuyo. Sé que sabés elegir a las personas que te rodean. Contá conmigo´".