¡Las fotos! Coti hizo una juntada de GH y le fallaron sus fans: "Fue un fracaso"

Tras la salida de Gran Hermano, el reality show más importante de la televisión argentina, todos los exparticipantes intentan conservar su fama, con nuevos proyectos dentro del medio. En ese sentido, la correntina Coti Romero es una de las mejor posicionadas, pero esta vez sus seguidores la decepcionaron.

Sucede que Coti organizó una juntada con sus fanáticos y, acostumbrada al enorme cariño del público y al furor que despierta en las redes sociales, la joven pensó que el éxito estaba garantizado. Sin embargo, todo terminó en frustración para la exhermanita.

La cita estaba pactada para el sábado en la tarde, en el Rosedal de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la exrubia esperaba que miles de sus fans se presentaran a acompañar su iniciativa, la “Juntada Cotyneta”, como decía uno de los banners ubicados en el medio del parque.

La poca asistencia al lugar, sin embargo, dejó un sabor amargo en la correntina y hasta ocasionó una ola de memes en las redes sociales, donde los usuarios no dudaron en burlarse del momento. “Fue un fracaso, ni 50 personas había”, escribieron en la red social del pajarito.

Pese a todo, la joven que espera un gran futuro dentro de los medios no permitió que la angustia ni la escasa convocatoria afectaran la reunión con sus fieles fanáticos y, con la simpatía que la caracteriza, compartió la tarde entre fotos, abrazos y sonrisas.

La comunidad de fanáticos de Coti es amplia e incluso la exparticipante del ciclo de Telefé cuenta con más de 2 millones de seguidores en su perfil personal de Instagram, en el que comparte retazos de su día a día. Según especularon, las condiciones climáticas fue una de las razones por las que la reunión no alcanzó un gran número de asistentes.

Pese a que ya ha pasado mucho agua bajo el puente tras la finalización del reality show de telefé, los fanáticos del ciclo siguen a la expectativa para burlarse o apoyar a cada uno de quienes protagonizaron esta edición. En ese sentido, algunas personas fueron crueles y aprovecharon para comparar a Coti con el resto de las exhermanitas: “Tanto criticó a Romina, Ju y Dani y ella ni 50 personas juntó, karma”.

“Tiene casi 3 millones de seguidores y fueron 20 personas”, “¿Invitó a alguien?”, “El día no ayudó”, “La vida es un boomerang, no lo olvidemos, y se lo está empezando a cobrar a Coti”, fueron algunos de los comentarios insidiosos. Otros, apoyaron a la correntina: “En plena lluvia igual fue gente, gente que de verdad la quiere y hay miles más que por alguna razón no pudieron pero que que le demuestran amor todos los días”.