Coti reveló la cifra que tiene que pagarle a Gran Hermano para trabajar en America

El viernes por la noche, Coti de Gran Hermano le dio una nota a LAM y los fanáticos de las redes sociales comenzaron a pedir por su incorporación al programa de América. Sin embargo, ella aclaró cuánto debería pagarle a la producción de Telefe para desvincularse.



“Tengo que abonar una multa de 2 millones de pesos”, reveló Coti Romero en diálogo con Ángel de Brito y las Angelitas, en LAM, quienes quedaron completamente sorprendidos por la desorbitante cifra.



Sobre esto, la ex Gran Hermano contó que la productora Kuarzo le acercó varias propuestas laborales, que no la terminaron de convencer. “Yo quiero ir al Bailando 2023 y ser Angelita”, confesó Coti.



Al parecer, el deseo de la correntina deberá esperar para hacerse realidad, dado que, por la altísima suma de dinero que tiene que desenvolver para liberarse de Telefe, es le hace imposible llegar a América.



Hasta el momento, el único confirmado en el Bailando por un Sueño, que comenzará en la segunda mitad del año, es Tomás Holder, quien fuera el primer eliminado de la última edición de Gran Hermano.



Otros ex participantes del reality de la casa más famosa cuyos nombres están dando vueltas desde hace algunas semanas son los de Alfa y Julieta Poggio, aunque por ahora no hay ninguna confirmación.

Coti Romero quiere desprenderse de Gran Hermano y marcharse a América. Foto: @cotyrommero.



En cuanto a Coti, recibió el fuerte apoyo de los usuarios de las redes sociales para llegar a América, en especial a LAM. Incluso, Ángel de Brito, el conductor del programa, retuiteó muchos de esos mensajes.



Coti salió de la casa de Gran Hermano producto de un alto rechazo del público, dado que, por sus estrategias, su imagen se fue desgastando. Sin embargo, afuera logró construir una fuerte popularidad.