El anuncio de Jonatan Viale a 3 años de la muerte de su papá Mauro

Tras años pasaron desde la muerte de Mauro Viale, una de las figuras más reconocidas del periodismo en la Argentina. Su hijo, Jonatan Viale, decidió seguir sus pasos profesionales y también goza de gran reconocimiento en el medio televisivo. En una nota con LAM, el hombre recordó a su padre y hasta lanzó un inesperado anuncio vinculado a él.

El conductor de LN+ habló en una nota para Los Ángeles a la Mañana, de América TV, en donde le consultaron por sus sensaciones más personales antes de su labor como politólogo. El cronista le preguntó por el libro que escribió su hermana, Ivanna, en honor y memoria de Mauro, un referente del medio.

“Es muy lindo. Es una idea que tuvo mi hermana hace un tiempo, la apoyo y quiero que le vaya bien. Por lo que me contó lo viene escribiendo hace mucho tiempo”, relató Jonatan y agregó que, si bien a todos en la familia les costó mucho sobrellevar la pérdida, “tal vez ella es una de las que más golpeada quedó”, por lo cual el libro es un proyecto muy importante para Ivanna.

“Me pareció una muy buena idea. Yo la apoyo. La amo y voy a estar siempre con ella”, sentenció el periodista y agregó: “Tal vez, hasta podamos hacer una nota juntos hablando del libro. Por el viejo, por mi hermana y por mi mamá”. Además, aseguró que él no intervino en el proceso de escritura, ya que considera que el libro se trata de una “catarsis necesaria” para su hermana.

“No lo leí, lo ojeé muy por arriba. Ella cuenta ahí bien lo que pasó al final, que fue muy bravo… inesperado, esos días que parecía que estaba todo bien y de golpe se complicó”, explicó Jonatan, en referencia a la muerte de su padre tras recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus un jueves y fallecer tan solo tres días después.

El cronista le consultó sobre una posible serie basada en la vida de Mauro Viale, considerando que se está llevando adelante una producción sobre Jorge Lanata. Automáticamente, Jonatan se mostró entusiasmado por la posibilidad: “No es mala idea. Hay que llamarlo a José Netflix. Es algo que me gustaría”, aseguró y hasta mencionó algunos hitos de su vida profesional, como “el fútbol, la pelea con Samid, el quilombo de Natalia Denegri y lo que era él como periodista”.

Cabe recordar que la obra de Ivanna, la hija del exitoso presentador, se llama “Mauro Viale, La Pura Verdad” y cuenta con varios relatos de sus amigos y fotos inéditas del reconocido locutor. Además, grabó un podcast de varios capítulos, los cuales subió en Spotify, en el cual habla de su padre.

En una entrevista que le brindó a La Nación, Ivanna confesó: “A veces me pongo a escuchar audios para oír su voz o veo videos que tengo de él, miro sus fotos, me consuela, me calma” e incluso comentó el peso de la pérdida para los más pequeños de la familia: “Lucas, mi hijo más chiquito, me pregunta por ‘el abuelo loco’, así lo llamaba por la hermosa, genial y divertida relación que tenían. La otra vez me preguntó: ‘¿El abuelo ya no existe más, no?’”.