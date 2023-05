Oscar González Oro vapuleó a Jonatan Viale por su pelea con Eduardo Feinmann

Tras las repercusiones sobre la presunta tensión laboral entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, Oscar González Oro compartió su polémico punto de vista, con una mirada muy filosa hacia el hijo de Mauro Viale.

Mientras un móvil de A la Tarde (América) le preguntaba a Baby Etchecopar por el mentado cruce entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, Oscar González Oro pasaba por el lugar y se sumó a la nota. “Feinmann tiene su carácter y Jony también, pero ya se va a acomodar", comentó el legendario periodista sobre el choque entre sus colegas.

Entonces el movilero interpeló: “No se acomodó nada, se rompió algo y quedó roto para siempre”. Entonces González Oro disparó sin filtro contra Viale: "Bueno, lo que pasa es que son rencorosos al pedo. ¿Pero Viale, tiene una historia de cuánto, cinco años? Nosotros tenemos 40 años en la profesión, ya hemos vuelto de los egos, las vanidades y las estrellas".

Tomando claramente partido por Eduardo Feinmann, Oscar González Oro siguió: “Quizá Viale debería bajar un cambio con su rispidez laboral, entonces? Vos Baby confesaste que te quitaba los invitados. Eso lo heredó del padre. El papá de Jony era un productor increíble, y si tenía que robarte algún invitado porque le convenía, lo hacía. Jonatan heredó eso del papá, y no está mal tampoco".

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale habrían quedado enfrentados por cuestiones de ego y competencia. Foto: Captura TV.

Finalmente, cuando el cronista les propuso a González Oro y Etchecopar: “Si hoy para no hacerse mala sangre deberían elegir a un compañero, ¿Feinmann o Viale?”, el primero no dudó en elegir a Eduardo Feinmann. Por su parte, Baby opinó: “Hay una mesa muy chica, en el medio está Daniel Hadad, y nosotros hacemos la mesa chica, Oro, yo, Feinmann. No preferimos a nadie que no seamos nosotros, a nadie”.