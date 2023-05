La reacción de Eduardo Feinmann tras el despido de su colega y rival Marcela Pagano

Tras el ruidoso despido de Marcela Pagano de A24, Eduardo Feinmann se refirió a la desvinculación de su colega y rival con moderadas palabras. Los periodistas venían sosteniendo un enfrentamiento con chicanas cruzadas por su respectiva ideología, y ahora el conductor se solidarizó con su par.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Eduardo Feinmann se refirió a la polémica luego de que trascendiera que Marcela Pagano fue echada de la mencionada señal de noticias del Grupo América.

En primer lugar, Feinmann aclaró: "Yo no tuve ningún cruce con ella, no me interesa. Y no tengo ni idea qué pasó. Leí algo... Lamento mucho que haya perdido su trabajo, ojalá lo encuentre pronto, yo creo que sí".

Marcela Pagano, la periodista que fue despedida de A24 tras una serie de acusaciones por maltrato. Foto: Captura TV.

Luego, cuando le preguntaron a Eduardo Feinmann si invitaría a Marcela Pagano a trabajar con él, el conductor respondió: "No se... yo ya tengo periodista económico y muy bueno, se llama Willy Laborda".

Hace algunos días, Feinmann había compartido una nota publicada por un portal sobre la desvinculación de Pagano, alegando que tal situación fue por acusación de maltrato. En esa oportunidad, la periodista respondió: "No es así Eduardo, ya contaré".

Finalmente, Marcela Pagano compartió un comunicado en el que denunció haber sido presionada y censurada en A24, mientras que desde Grupo América compartieron un comunicado con la síntesis de la investigación que realizaron entre trabajadores de la empresa que acusaron la comunicadora por varias situaciones de maltrato.