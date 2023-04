Se dio a conocer un video de las fiestas eróticas que animaba Jey Mammón

Jey Mammón se encuentra más complicado que nunca. Desde que se dio a conocer la denuncia por abuso sexual hacia el humorista por parte de Lucas Benvenuto, un joven de -actualmente- 30 años, la vida del actor cambió radicalmente.

Jey Mammón pasó de ser el conductor alegre de todos los domingos de la Peña de Morfi a una de las personas más comprometidas con la ley por corrupción de menores.

Jey Mammón "niega rotundamente" todo lo que han dicho de él. Créditos: captura de pantalla.

El músico publicó hace una semana en su cuenta de Instagram (@Jeymammon) un video de siete minutos donde, en pocas palabras, se declaró como inocente: "Yo no violé, yo no abusé, yo no drogue a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida ni lo hice, ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente" son unas de las palabras más fuertes del humorista en el audiovisual.

Hace unos días atrás, Los Ángeles de la Mañana (LAM) compartió algunas imágenes de las fiestas eróticas que animaba Jey Mammón con su personaje "Estelita"; donde asistían celebridades y menores.

Pero este martes, Yanina Latorre mostró en el programa de América un video escalofriante del año 2009 de las fiestas mencionadas anteriormente.

En las imágenes se puede ver a Jey Mammón en el papel de "Estelita" haciendo bromas sexuales junto a otros presentes. "Soy muy viciosa, soy muy golosa. Soy muy sincera, soy muy petera. Soy una perra en pleno celo y vos el dueño de mi agujero" es una de las canciones que canta el personaje de Jey en el video.

Uno de los fragmentos de los shows donde Jorge Ibáñez participa. Créditos: captura de pantalla.

Quienes también aparecen en el mismo son: la modelo Natacha Jaitt y el diseñador de moda Jorge Ibáñez.

Incluso, en una parte del video, Jey Mammón presenta a Jorge Ibáñez. "Sos putito, ¿no?" es una de las preguntas que le hace el diseñador a uno de los menores que se encuentra en la fiesta. "Muy" es la respuesta del joven, e inmediatamente, Ibáñez le contesta: "¡Tan chiquito y tan putito!"