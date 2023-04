Duro comunicado de Benjamín Vicuña: "Ruido gratuito"

Benjamín Vicuña se encuentra protagonizando varios proyectos laborales. Luego de trasladarse a Uruguay para la filmación de la película El silencio de Marcos Tremmer, el actor llegó a la Argentina para continuar con el rodaje del film que sumará escenas en nuestro país, República Dominicana y España.

Además, participará de otros proyectos como la serie La Voz Ausente, junto a Gimena Accardi y Jazmín Stuart, además de la segunda temporada de Limbo, que protagoniza junto a Julieta Cardinali.

Ante su llegada a Buenos Aires, comenzaron a surgir rumores de un encuentro con su expareja La China Suárez. Varios medios afirmaron que ella había pasado el fin de semana en el departamento del actor, lo que surgió versiones de una posible reconciliación, que se suman a la supuesta crisis que estaría viviendo la ex Casi Ángeles con Rusherking. Por su parte, a Vicuña también se lo vinculó con una compañera de elenco.

Benjamín Vicuña y La China Suárez.

En este contexto, el actor decidió publicar un comunicado en sus redes sociales. "Paso por acá sólo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país", comenzó expresando el actor.

"Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe. No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito", concluyó categórico.