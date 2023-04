Nuevos datos sobre la crisis de pareja de la China Suárez y Rusherking: "Acaban de..."

En los últimos días, la China Suárez y Rusherking volvieron a estar en el centro de las miradas y no por su melosa historia de amor, sino por una aparente crisis de pareja que, dijeron, incluyó una pelea a los gritos arriba del escenario y continuó con sugestivos posteos de parte de los dos.

La verdad es que, desde que empezaron a circular los rumores de que María Eugenia Suárez y Rusherking atravesaban un momento tormentoso de su relación, los chicos hicieron lo suyo para reforzar la teoría con fotos y videos en redes que sumaron más confusión.

Luego de que la China Suárez pegara el faltazo al primer show en el Movistar Arena de su novio y planeara todo un fin de semana de salidas sin él, el cantante santiagueño empezó a subir publicaciones solo, en “modo soltero” y hasta compartió una historia con el fragmento de una canción que sugería despecho amoroso.

Ella, en tanto, dejó de comentar sus posteos y dio a entender en su cuenta de Instagram que archivó la colección de gorritas de Rusherking que, hasta hace poco, ocupaba un lugar central en la decoración de su casa. Además, se limitó a promocionar “Hipnotizados”, la cumbia romántica que presentaron recientemente en la que cantan a dúo y simulan “casarse” en el video.

China Suárez y Rusherking, a los mimos en el backstage del video de "Hipnotizados". Instagram China Suárez.

Sin embargo, a la par de que varias voces en el medio insisten en que está todo mal entre Sangre Japonesa y el ex de María Becerra, Pampito duda de que sea verdad que se hayan separado, como aseguraron en Socios del espectáculo (El Trece), el ciclo donde las versiones de ruptura empezaron a tomar fuerza.

“Yo no dudo de que sigan juntos. Son las redes y los portales, que hablan de ellos dos y les inventan cualquier cosa. Para mí están más que juntos. Pero los ven separados, un día no lo va a ver… ¡Y ya está! Lo mismo si no suben fotos”, señaló el panelista en Mañanísima.

La opinión de Pampito sobre la relación de la China Suárez y Rusherking

En tanto, para darle peso a su idea, Pampito agregó: “Chicos, ellos acaban de sacar un tema juntos. Están recontra juntos, apostando a hacer cosas juntos ¡No se van a separar por una pavada!”

“No se van a separar ahora, recién empiezan y al principio es todo lindo”, acotó su compañera, y Carmen Barbieri intervino, confundida: “Yo lo que no quiero es que se separen, porque hay mucho amor ahí, ¿no es que se iban a casar?”. Rusherking en el escenario del Movistar Arena, cita de la que la China Suárez se bajó, sembrando el rumor de crisis. Instagram Rusherking.

“No, esa fue una mentira por un videoclip”, contestó Pampito, y la conductora cerró, sin filtros: ¡Ay, todo el tiempo nos están mintiendo!”. Como sea, está en manos de la China y de Rusher terminar de una vez por todas con estos rumores.