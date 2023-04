La foto de Wanda Nara y Mauro Icardi que dejó boquiabiertos a todos

Después de tantas idas y vueltas, parece que Wanda Nara y Mauro Icardi han llegado a un acuerdo y se encuentran mejor que nunca. Actualmente, Wanda Nara se encuentra conduciendo la edición 2023 de MasterChef Argentina. Además, la empresaria tiene otros proyectos personales que la dejan con poco tiempo para disfrutar de su familia.

Este martes, el futbolista argentino (@Mauroicardi) le expresó su amor a la modelo en Instagram con una foto de una producción que hicieron hace un tiempo atrás y que dejó sin aliento a todos sus seguidores.

La imagen que compartió con sus seguidores Mauro Icardi este martes. Créditos: Instagram Mauroicardi.

"Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta" escribió Mauro Icardi en la imagen, donde se puede ver a la pareja posando semidesnuda. La publicación ya tiene más de 26000 comentarios.

La conductora (@Wanda_Nara) le respondió a su marido con una sugerente pregunta y un tierno mensaje: "¿Qué tendré? Miss you (te extraño)" expresó la modelo.

Damián Betular (@Dbetular) se hizo presente en los comentarios de la foto de Mauro Icardi. "Mudo" fue la palabra que utilizó para describir su estado al ver la imagen que sorprendió a más de uno.

Mauro Icardi ya había publicado una imagen similar hace bastante tiempo. Créditos: Instagram Mauroicardi.

Hace más de un año, el futbolista había compartido una imagen de la misma sesión. Pero fue recién este martes cuando publicó la segunda parte de esa producción fotográfica.

No quedan dudas de que la química entre Wanda Nara y Mauro Icardi está intacta después de más de diez años de relación.