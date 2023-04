La sarcástica respuesta de Romina Pereiro a Jorge Rial desde la pantalla de Telefe

Hace algunos dias, Jorge Rial deslizó un llamativo comentario en su programa Argenzuela (C5N), en el que dio a entender que Romina Pereiro le gritaba en los tiempos en los que la nutricionista y el conductor estuvieron en pareja. Tras el revuelo generado por las palabras del periodista, la figura de Telefe respondió con un sarcástico gesto.

Si bien Rial no mencionó explícitamente a Pereiro, su aclaración no pasó desapercibida justo en el momento en se había desatado un acalorado debate entre los panelistas Diego Brancatelli y Mariana Brey.

Jorge Rial dio a entender que la relación con Romina Pereiro no finalizó en el mejor de los términos.

“Todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten!”, interpeló Jorge Rial ante la mirada atenta de sus compañeros de programa. Por su parte, Romina Pereiro optó por devolverle el comentario a su ex con una astuta chicana desde la pantalla de Telefe.

El momento que protagonizó la nutricionista no pasó desapercibido en las redes sociales, y el tuitero @Dcevampiro compartió el momento en que Romina Pereiro ironiza sobre los dichos de Jorge Rial en Ariel en su salsa (Telefe).

En el segmento en cuestión, el cocinero y conductor Ariel Rodríguez Palacios le dice a Romina Pereiro: "No te escucho bien, estás hablando más bajito. ¿Qué?". Entonces, la nutricionista retrucó filosa: "No, no, es que no quiero gritar".

"No te escucho porque está la máquina prendida", acotó el conductor. A lo que Pereiro acotó elevando su tono notoriamente en complicidad con sus compañeros.: "¿Ahora me escuchan o no me escuchan?".