La inesperada respuesta de Romina Pereiro después que Jorge Rial la acusara de gritona

Días atrás, Jorge Rial sorprendió a los televidentes con un detalle desconocido sobre su divorcio con Romina Pereiro. La revelación ocurrió durante su propio programa, Argenzuela, cuando una discusión fue levantándose en tonos y el conductor confesó que no le gusta que le griten, a tal punto de que se había separado para evitar ese tipo de situaciones. Si bien no mencionó específicamente a la nutricionista, el inesperado comentario no dejó lugar a dudas y la mujer decidió responder.

El momento de la verdad llegó en medio del programa que se emite por C5N, cuando Mariana Brey y Diego Brancatelli, dos de sus panelistas, se dejaron llevar por el calor del momento y protagonizaron una discusión en tono elevado. En ese momento, Rial los frenó en secó para luego pedirles que no siguieran gritando: “Todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten!”, se quejó.

En una entrevista para la revista Pronto, la profesional aseguró no tener idea de las declaraciones de su exmarido que la tacharon de gritona. “Ni idea lo que me contás… pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación”, expresó Romina sin dar demasiado espacio para las habladurías y dando a entender que esa referencia no podía ser cierta.

Sin embargo, el tenso momento del programa no parece dejar lugar a dudas, porque es de público conocimiento que su última pareja fue Pereiro y porque Rial incluso repitió el tema una vez más: “¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo!”, expresó.

Luego de ello, aún evidenciando algo de molestia en su tono, Jorge lanzó una última aclaración para sus compañeros de programa: “Encima ¡de ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”, lanzó picante, haciendo referencia a la división de bienes que tuvo que enfrentar tras el divorcio.

En El Run Run del Espectáculo, Lorena Paola aportó otro dato sobre cómo sigue la vida cotidiana de ambos tras la separación: “Yo tengo entendido que Jorge se hace cargo del colegio de las chicas. Hasta donde yo sé, tengo entendido eso. Él no tiene la obligación, y sin embargo lo hace”, expresó la panelista.

Fernando Piaggio agregó: “Yo tengo entendido lo mismo y sé que las chicas se encariñaron mucho con Rial. Es más, en ese momento de transición le empiezan a decir ‘papá’, que es todo un tema también. Porque los adultos están probando un vínculo pero los adultos empiezan a utilizar ese término con la figura masculina”.

Cabe recordar que el periodista y la nutricionista se casaron en el 2019 y se separaron en marzo del 2022. Tras las declaraciones de Romina, asegurando que todo se encuentra en buenos términos, la acusación de Rial también podría referirse a Silvia D’Auro, madre de sus dos hijas, de quien se divorció en 2011 en medio de un escándalo.