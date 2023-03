Jorge Rial reveló cuál fue el momento más tenso de su entrevista a Jey Mammon que saldrá al aire este viernes

Jorge Rial fue elegido por Jey Mammon para romper el silencio en televisión con la primera entrevista tras la polémica acusación por abuso sexual de menores que recibió. A pocas horas de la emisión de la nota que se vera este viernes en el programa Argenzuela (C5N), el conductor de dicho ciclo reveló cual fue el momento más tenso de su charla con el actor.

Abordado por un móvil de LAM (América), Jorge Rial anticipó respecto a su nota con Jey Mammon: "Llegué con las expectativas de una nota y me voy regulando. Me encontré con una nota muy fuerte y con un Jey Mammón con muchas ganas de hablar. Tuvimos momentos muy tensos, hubo cosas que no le gustó que yo le dijera y me pasó algunas facturas. Al medio también le pasó facturas. Fue fuerte la nota, tiró cosas muy fuertes".

En tanto que cuando le preguntaron a Rial si creyó en lo que le dijo Jey Mammon, el periodista respondió: "No es una cuestión de fe. De lo que a él se lo señala va en contra de mis valores y se lo dije. Hay una discusión sobre ese tema. El tema de la edad es fundamental en la charla. Y lloró, para los que que quieran saber acá lloró. No es cuestión de creer o no, yo tengo una convicción personal sobre ciertas cosas y no voy a tranzar sobre eso. La gente decidirá si le cree o no".

Además, Jorge Rial comentó que en un momento de la entrevista Jey Mammon se refirió de manera directa a la situación de Lucas Benvenuto, su denunciante. "Le habló a Lucas también, le habló a la cámara y hasta empatizó con él. Una frase fuerte que dice es: 'A esta tele no vuelvo más'. Él lo sabe. Tiene claro lo que le está pasando. Habla sobre su estado, dice que está empastillado, angustiado... La nota se hizo sin abogados, sin amigos. Hablamos un rato antes y le dije que iba a preguntar todo y me dijo que pregunte lo que quiera", remarcó el conductor.

Jey Mammon eligió a Jorge Rial para dar su primera entrevista en televisión tras ser denunciado por abuso. Foto: Captura TV.

Finalmente, Jorge Rial anticipó cuál fue el momento más tenso del diálogo que tuvo con Jey Mammon, a la vez que aclaró que el actor no pidió "nada a cambio" de la nota que, según el líder de Argenzuela se emitirá "sin edtiar.". "No hubo un solo condicionamiento, tenía ganas de hablar. Contestó todo y en un momento hasta se enojó, se puso tensa la cosa, me pasó facturas personales respecto a la causa porque yo fui el que le puso el nombre a eso", subrayó el periodista.