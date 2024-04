La China Suárez se fracturó la nariz: la primera foto

La China Suárez pasó a estar en boca de todos durante las últimas horas luego de darse a conocer que sufrió un complejo accidente. Luego de pasar unos días en la Patagonia, donde estuvo filmando una nueva película, ahora preocupó a todos luego de revelar que se fracturó la nariz en un confuso episodio.

Mediante sus redes sociales, la China Suárez reveló lo sucedido con un video. “Bueno, en un accidente boludo me fracturé la nariz”, comenzó diciendo hacia sus más de 5 millones de seguidores, generando todo tipo de comentarios por parte de sus fanáticos.

Luego, para darle un manto de tranquilidad a aquellos que se preocuparon por su salud y bienestar, la actriz remarcó que afortunadamente esto no pasó a mayores: "No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí".

Ante tantos mensajes de alerta y buenos deseos por parte de sus fans, la artista siguió mostrándose muy activa en las redes sociales y hasta compartió un momento dentro del cual su hijo más chico, Amancio, le llevaba hielo para que se ponga en la nariz.

Si bien se trata de algo muy molesto y doloroso, afortunadamente la China Suárez remarcó que no será necesario una intervención quirúrgica para tener que arreglar su lesión. Deberá tomar medicación y seguir diferentes cuidados, aunque nunca profundizó bien cómo se lastimó.

La cantante publicó dos videos, uno que muestra cómo quedó tras la fractura, y otro donde su hijo menor la cuida. Ahora será tiempo de cuidarse, esperar a que la lesión termine de repararse y obviamente no obligar ningún movimiento brusco.

Así quedó la China Suárez luego de fracturarse la nariz.

Durante las últimas semanas, la China Suárez estuvo instalada junto a sus hijos en San Martín de los Andes para la grabación de La Bastarda. En medio de sus días de rodaje, los vecinos del lugar expresaron su enojo y estalló una polémica.