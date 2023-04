El mensaje del Ogro Fabbiani después de no haber sido invitado a la fiesta de 15 de su hija Uma

La fiesta de 15 años de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Ogro Fabbiani no pasó desapercibida en el ambiente y la gran noche en el salón de fiestas ubicado en Benavidez estuvo repleta de lujos. Amigos, familiares y famosos disfrutaron del evento, pero la ausencia de su padre llamó la atención. Este domingo, en redes sociales, el exfutbolista escribió un mensaje de buenos deseos para la adolescente, pero con algún que otro mensaje críptico hacia su expareja.

En su cuenta de Instagram, el Ogro Fabbiani le deseó a Uma felicidad para todo lo que venga en su vida. “3 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primer hija mujer?, UMA?. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá”, inició el actual entrenador de fútbol.

Luego, expresó: “La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”. El extenso mensaje fue acompañado por una serie de fotografías que inmortalizan a padre e hija juntos en diferentes momentos de la vida.

“Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad”, le deseó el ex Deportivo Merlo y agregó un curioso pasaje: “Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados”.

Luego, El Ogro lanzó una reflexión respecto a la relación que mantiene con sus hijos: “Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar”, confesó y lanzó un mensaje críptico que quizá genere una reacción en su ex, Amalia Granata: “Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados”, escribió Fabbiani.

“El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña a hacerte fuerte”, sentenció el exjugador de fútbol y, luego, cerró su dedicatoria de cumpleaños para Uma: “La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama UMA. Que siempre que seas feliz hija, papá te ama”.

Cabe destacar que la fiesta de Uma contó con más de 140 invitados, música y shows en vivo. Entre los invitados a la fiesta hubo varios famosos, como por ejemplo Marcelo Polino y Baby Etchecopar, amigos cercanos de Amalia Granata con quienes también ha compartido los pasillos de América. La mujer no dudó en registrar buena parte del festejo en sus historias de Instagram.

Antes de dar inicio a su noche especial la adolescente brindó una nota a Secretos Verdaderos, de América TV y comentó: “Desde hace mucho lo quería. Lo cumplí y ahora estoy acá. Desde chiquita yo miraba videos en Youtube de chicas que cumplían 15 y ahí empecé a ver como lo quería yo”. En tanto, Amalia agregó: “Ella está súper nerviosa. Hace mucho viene preparando esta fiesta. Está súper emocionada. A ver, la niña tiene tres cambios. Yo no lo puedo creer”.